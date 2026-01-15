Рус
Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

Юрій Берендій
15 січня 2026, 15:59оновлено 15 січня, 17:30
Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні - моніторингові канали назвали ймовірні цілі нової атаки окупантів.
Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія готує нову масовану атаку по Україні
  • Є загроза нового удару ракетою "Орєшнік"

Російські окупаційні війська готують новий масований удар по Україні, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це повідомляють моніторингові канали та журналіст Андрій Цаплієнко.

"Існує імовірність застосування "Орєшніка" з полігону Капустин Яр по території України найближчими днями", — вказав Цаплієнко з посиланням на моніторингові дані.

відео дня

Крім того, моніторингові канали попереджають про загрозу застосування росіянами в межах найближчої масованої атаки по Україні експериментального пуску БР "Іскандер-І".

"Особлива увага для: Києва/області та західних Регіонів (особливо м. Львів/область)", - наголошується у повідомленні.

Також повідомлялося, що ворог активно використовує космічну розвідку для спостереження за об’єктами в західних регіонах України, а також проводить дронову розвідку Києва та прилеглих територій.

Найбільшу увагу Росія зосереджує на столиці, а також на Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях, які потенційно можуть стати цілями для ударів.

Окрім цього, сьогодні РФ здійснює передислокацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Далекого Сходу на авіабазу "Енгельс", що розташована ближче до України.

Зазначається, що до атаки ворог може залучити:

  • до 4-х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья";
  • до 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Белая";
  • до 3х бортів Ту-160 з аеродрому "Українка";
  • до 10х бортів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка";
  • близько 16 крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря;
  • близько 650 ударних БпЛА.

Чи може Росія "Орєшніком" з Білорусі бити по Києву - думка експерта

Як раніше писав Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що ракета "Орєшнік", яку Росія розмістила на території Білорусі, не здатна атакувати Київ.

За його словами, хоча з білоруської території вона теоретично може бути запущена, існує обмеження за мінімальною дальністю польоту — близько 700 кілометрів. У такому разі при старті з півночі Білорусі ракета потенційно може досягти південних регіонів України, зокрема району Херсона або Запоріжжя.

Водночас експерт зазначив, що при пуску з полігону Капустін Яр "Орєшнік" здатний вражати цілі не лише в Києві, а й по всій території України.

"Військової загрози "Орєшнік" не несе. "Іскандер" - значно потужніша ракета, незалежно від модифікації: "Іскандер-К", "Іскандер-М" або "Кинжал". Це дійсно серйозна зброя. Ракета Х-101 - також серйозна. Х-22 - взагалі монстр, хоча і дуже неточний", - пояснив він.

РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готується до чергового масштабного ракетного удару по Україні.

Уранці 15 січня у Львові пролунали вибухи. Ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Водночас у Росії заявляють, що в разі наближення поразки у війні проти України Москва може вдатися до застосування ядерної зброї проти союзників Києва в Європі, про що сказав Сергій Караганов, голова президії організації "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" РФ.

Інші новини:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

