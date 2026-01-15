У Львові - вибух: дрон РФ завдав удару по символічному місцю

Вибуховою хвилею вибило вікна в будинках поруч. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Вибух у Львові прогримів вранці 15 січня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері

Постраждалих немає

Вибито вікна в корпусі політехніки та житлових будинках

Вранці 15 січня у Львові прогриміли вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Про вибух глава міста повідомив о 06:41.

За його словами, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері. Символічне місце — те, чого агресор найбільше боїться", — сказав Садовий.

Попередньо — без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним все гаразд.

Вибуховою хвилею вибило вікна в будинках поруч — зокрема, в корпусі політехніки та житлових будинках.

Дивіться відео - У Львові прогримів вибух:

Садовий додав, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрія та Шептицького.

Приватний та громадський транспорт тут не курсує.

Через перекриття не курсують тролейбусні маршрути №27, №32 і №38.

Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно, що чоловік у Львові продовжив чистити сніг після удару дрона поруч:

РФ готує новий потужний удар - що відомо

14 січня моніторингові канали повідомляли, що Росія готує новий масований ракетний удар по Києву та області без залучення стратегічних бомбардувальників. Атака може відбутися впродовж найближчих трьох діб, тобто якраз під час сильних морозів у столичному регіоні.

"Мета ворожої атаки - повністю знищити об'єкти енергетики та об'єкти теплопостачання для населення", - підкреслили монітори.

13 січня моніторингові канали вже попереджали, що Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запланували передислокацію дев'яти стратегічних бомбардувальників.

"Ймовірно, основний напрямок удару – цілі на Заході України", – йшлося в повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атака на Київ вранці 15 січня 2026

Вранці 15 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через ворожу атаку дронів. У столиці було чутно роботу сил ППО.

Пізніше в Київській міській адміністрації повідомили, що в Солом'янському районі в результаті ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

Атаки РФ не припиняться до весни: прогноз

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.

"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"До кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

