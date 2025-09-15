Війська відпрацювали бойові дії недалеко від польського кордону: що робила Росія

Морські піхотинці в рамках відпрацювань вступили в бій з десантом.

https://glavred.net/world/voyska-otrabotali-boevye-deystviya-nedaleko-ot-polskoy-granicy-chto-delala-rossiya-10698230.html Посилання скопійоване

Як проходять військові навчання "Захід-2025" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Росія розширює навчання "Захід-2025"

Війська відпрацьовували бойові задачі всього за десятки кілометрів від Польщі

Міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що підрозділи морської піхоти відбили висадку десанту умовного супротивника на узбережжі Калінінградської області.

Як йдеться у повідомленні, на полігоні Балтійського флоту в Калінінградській області морські піхотинці відпрацювали завдання щодо ведення бойових дій в обороні при висадці морського десанту на узбережжя. Це відбулося в рамках військових навчань "Захід-2025".

відео дня

На другому етапі морські піхотинці вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А. Також оборону узбережжя здійснював бойовий ракетно-гарматний комплекс "Бережок".

Наскільки близько до кордону з Польщею відбувалися навчання

Російські джерела повідомляли, що навчання "Захід-2025" розширяться до Калінінградської області і під час них будуть задіюватися пункти базування в районі міста Балтійськ. Тож відстань від прибережної смуги поблизу Балтійська до польського кордону по прямій становить приблизно 35-40 кілометрів.

Чи існує загроза для Польщі та інших країн під час навчань "Захід-2025"

Главред писав, що на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, спільні військові навчання Білорусі та Росії можуть становити загрозу для сусідніх держав за певних умов.

"Під приводом військових навчань росіяни можуть готуватись до наступу. Однак їм буде потрібен час, щоб сконцентрувати свої сили на необхідних позиціях", - зазначив він.

Навчання "Захід-2025" - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що білоруський генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив, що навчання "Захід-2025" мають мету "опрацювати питання, пов’язані із забезпеченням військової безпеки Союзної держави".

Нещодавно в ДПСУ повідомили, що Росія поширила кадри ОТРК Іскандер у Калінінграді, щоб показати свою силу та здійснити інформаційний вплив на європейські країни.

Раніше оглядач Bild Юліан Репке повідомив, що на російсько-білоруських навчаннях диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред