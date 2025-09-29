Рус
Читати російською
Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

Ангеліна Підвисоцька
29 вересня 2025, 18:05
Українська зброя може дістати до будь-якого російського військового об'єкта.
Сибига, Путин
Сибіга пригрозив Путіну ударами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

На території Росії більше немає безпечного місця. Українська зброя може дістати до будь-якого російського військового об'єкта. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у кулуарах Варшавського безпекового форуму, пише Укрінформ.

Україна буде продовжувати удари по Росії в рамках самозахисту та боротьби за власну незалежність.

"Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", - сказав Сибіга.

Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що українські військові продовжують атакувати російські нафтопереробні заводи, і російська влада намагається приховати реальні наслідки цих ударів.

Через ці атаки в Росії зростає дефіцит бензину, особливо відчутний на тимчасово окупованих територіях України і в Бєлгородській області. Водночас Москва і Санкт-Петербург захищені від цих проблем. Російська влада переконує людей, що всі ці труднощі є виправданням для продовження війни проти України. Таким чином вони намагаються розпалити ще більшу агресію щодо українців.

"Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці - це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще з 2022 року", - сказав Коваленко.

Удари по російських цілях - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи в Краснодарському краї та Ростові-на-Дону, водночас дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).

Російська влада повідомила про атаку безпілотників на території Чувашії вранці 27 вересня. За їхніми словами, удар нібито припав на нафтоперекачувальну станцію.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований більш ніж за 450 км від українського кордону.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Андрій Сибіга Удари вглиб РФ
