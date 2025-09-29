Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

Руслан Іваненко
29 вересня 2025, 20:02
230
Військовий експерт пояснює, як нові ракети змінять можливості Сил оборони та розширять дальність ударів.
Ракеты, Помощь
Поставки американських ракет ERAM стартують у жовтні та дозволять вражати ВПК РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • США дозволили Україні завдавати удари по території РФ.
  • Україна отримає від США ракети ERAM та, можливо, ATACMS.
  • Дозвіл США відкриває Україні нові можливості для ударів у глибину території Росії

Сполучені Штати надали Україні дозвіл на застосування американських озброєнь для ударів по території Росії, проте наразі не відомо, які саме засоби ураження будуть використані.

В ефірі "Радіо NV" військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний повідомив, що про наявність в Україні ракет ATACMS сказати важко — останнє їхнє застосування було "досить давно".

відео дня

"Нам передавалися ракети ATACMS. Чи є вони у нас на складах, чи ні? Ну, сказати, досить важко. Останнє застосування було досить давно. На моїй пам'яті це понад три місяці", — зазначив він.

Поставки ERAM

Нарожний також нагадав, що в жовтні від США очікується перша партія ракет ERAM. За його словами, початкові поставки будуть невеликими — "до кількох десятків одиниць", тоді як загальний план передачі сягає понад 3 000 ракет.

Експерт охарактеризував ERAM як простіші крилаті ракети, створені на базі 250-кілограмової авіабомби, і підкреслив їхню головну перевагу — низьку вартість і велику кількість.

"Це дуже спрощені крилаті ракети, які робляться на основі 250 кілограмової авіаційної бомби. Ну, тобто це набагато менше, якщо порівняти з боєголовкою того самого Фламінго чи Нептуном. Але тут головне їх низька вартість і величезна кількість", — додав Нарожний.

Дальність ERAM

За його словами, заявлена дальність ERAM — 500 км, що значно розширює здатність українських сил уражати цілі по всій глибині території супротивника.

"Якщо ми матимемо можливість завдавати удару вглиб території, ми можемо говорити про знищення ВПК, ми можемо говорити про знищення тих самих теплоелектростанцій, як сталося, наприклад, у Бєлгороді, та інших об'єктів, які є частиною військово‑промислового комплексу або економічної машини, яка працює на економіку Росії для того, щоб продовжувати війну", — резюмував експерт.

США дали
ERAM / Інфографіка: Главред

Експертна думка: балістика як пріоритет

За словами військового експерта Романа Світана, розробки української оборонно‑промислової бази можуть створити серйозні проблеми для країни‑агресорки Росії. Особливо ефективним може стати акцент на балістичному озброєнні, яке краще пробиває оборону супротивника і менше піддається ураженню з боку ППО, ніж безпілотники.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot та HIMARS у рамках програми PURL.

Крім того, україна розраховує на нові партії винищувачів. Окрім американських F-16 та французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

Водночас відомо, що 16 вересня адміністрація Дональда Трампа схвалила перший пакет озброєнь для України, який фінансують союзники по НАТО. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, постачання американської допомоги очікується вже найближчим часом.

Читайте також:

Про персону: Павло Нарожний

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявами

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявами

20:32Політика
США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

20:02Війна
Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Останні новини

20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

Реклама
19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

Реклама
17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

16:33

Шикарний закусочний торт з лаваша: абсолютно новий рецепт

16:31

Автомобілі Range Rover оснащені секретною кнопкою - які функції вона виконуєВідео

16:26

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

16:05

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

15:51

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

15:48

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

15:43

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

15:42

Засновник роду був справжнім красенем й модником - прізвища, які це видають

15:19

Карасі стрибають на наживку, як скажені: секрет вдалої риболовлі

15:16

Як часто РФ може масовано атакувати Україну цієї осені: тривожний прогноз

Реклама
14:58

Як зварити ідеально розсипчастий рис: золоте правило досвідчених кулінарівВідео

14:54

Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей диктатор відправить в армію

14:44

"Не нажеруться ніяк": сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

14:36

З Днем захисників і захисниць України - красиві привітання у віршах і прозі

14:34

"Стерла його війна": відомий український актор загинув, захищаючи Україну

14:30

Російські окупанти зруйнували будинок відомої акторки - деталі

14:11

"Було страшно": гурт The Rasmus випустив фільм про свою поїздку в УкраїнуВідео

14:00

Які гриби найкраще сушити: простий секрет ідеальної заготівліВідео

13:59

Співачка Джамала жорстко впала зі сцени - у якому вона стані

13:48

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти