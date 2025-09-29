США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

Військовий експерт пояснює, як нові ракети змінять можливості Сил оборони та розширять дальність ударів.

https://glavred.net/war/ssha-dali-zelenyy-svet-ekspert-raskryl-kakoe-novoe-oruzhie-poletit-v-glub-rf-10702418.html Посилання скопійоване

Поставки американських ракет ERAM стартують у жовтні та дозволять вражати ВПК РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

США дозволили Україні завдавати удари по території РФ.

Україна отримає від США ракети ERAM та, можливо, ATACMS.

Дозвіл США відкриває Україні нові можливості для ударів у глибину території Росії

Сполучені Штати надали Україні дозвіл на застосування американських озброєнь для ударів по території Росії, проте наразі не відомо, які саме засоби ураження будуть використані.

В ефірі "Радіо NV" військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний повідомив, що про наявність в Україні ракет ATACMS сказати важко — останнє їхнє застосування було "досить давно".

відео дня

"Нам передавалися ракети ATACMS. Чи є вони у нас на складах, чи ні? Ну, сказати, досить важко. Останнє застосування було досить давно. На моїй пам'яті це понад три місяці", — зазначив він. Поставки ERAM

Нарожний також нагадав, що в жовтні від США очікується перша партія ракет ERAM. За його словами, початкові поставки будуть невеликими — "до кількох десятків одиниць", тоді як загальний план передачі сягає понад 3 000 ракет.

Експерт охарактеризував ERAM як простіші крилаті ракети, створені на базі 250-кілограмової авіабомби, і підкреслив їхню головну перевагу — низьку вартість і велику кількість.

"Це дуже спрощені крилаті ракети, які робляться на основі 250 кілограмової авіаційної бомби. Ну, тобто це набагато менше, якщо порівняти з боєголовкою того самого Фламінго чи Нептуном. Але тут головне їх низька вартість і величезна кількість", — додав Нарожний.

Дальність ERAM

За його словами, заявлена дальність ERAM — 500 км, що значно розширює здатність українських сил уражати цілі по всій глибині території супротивника.

"Якщо ми матимемо можливість завдавати удару вглиб території, ми можемо говорити про знищення ВПК, ми можемо говорити про знищення тих самих теплоелектростанцій, як сталося, наприклад, у Бєлгороді, та інших об'єктів, які є частиною військово‑промислового комплексу або економічної машини, яка працює на економіку Росії для того, щоб продовжувати війну", — резюмував експерт.

ERAM / Інфографіка: Главред

Експертна думка: балістика як пріоритет

За словами військового експерта Романа Світана, розробки української оборонно‑промислової бази можуть створити серйозні проблеми для країни‑агресорки Росії. Особливо ефективним може стати акцент на балістичному озброєнні, яке краще пробиває оборону супротивника і менше піддається ураженню з боку ППО, ніж безпілотники.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot та HIMARS у рамках програми PURL.

Крім того, україна розраховує на нові партії винищувачів. Окрім американських F-16 та французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

Водночас відомо, що 16 вересня адміністрація Дональда Трампа схвалила перший пакет озброєнь для України, який фінансують союзники по НАТО. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, постачання американської допомоги очікується вже найближчим часом.

Читайте також:

Про персону: Павло Нарожний Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред