Розвідка без ризику для життя: Азов показав нового бойового робота

Бойовий робот полку "Азов" допомагає проводити військовим розвідку та рятує їх життя.

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Бойовий робот "Азову" / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Азов

Бойовий робот "Лють 2.0", яким володіє полк "Азов", допомагає військовим проводити розвідку та виконує інші бойові завдання. Про це повідомили бійці у своєму каналі в Telegram.

"Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, 3 дні автономної роботи та 4 клас захисту", - пояснили військові.

Основними функціями робота є вогнева підтримка піхоти, розвідка, доставка боєприпасів. Таким чином військові можуть не ризикувати життям, наприклад, коли робот сам іде в розвідку.

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"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", - додали в бригаді.

Військові також заявили, що від початку повномасштабного вторгнення росіян Україна значно наростила виробництво власної зброї та високотехнологічних систем, які допомагають зберегти життя воїнам ЗСУ.

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Нагадаємо, вдень 18 серпня російські війська атакували Сумщину і скинули на місто кілька авіаційних бомб.

Також раніше стало відомо, що російська армія активно атакує на Покровському напрямку, але, як сказали самі військові, Україна готує для окупантів неприємний сюрприз.

Стало відомо, що Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області Росії та завдала удару по другому, що розташований неподалік. Цим ЗСУ порушили російські маршрути постачання та, можливо, сигналізуючи про те, що війська України планують окопатися та залишитися в регіоні.

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