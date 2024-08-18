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ЗСУ готують "сюрприз" для росіян біля Покровська: що відомо

Юрій Берендій
18 серпня 2024, 21:01
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Офіцер ЗСУ наголосив, що у ворога немає жодних шансів прорвати лінію оборони українських військ поблизу міста Покровськ на Донеччині.
ВСУ
ЗСУ готують "сюрприз" для росіян на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські війська продовжують просуватись на Покровському напрямку, однак Сили оборони України готують для них неприємну несподіванку. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, росіяни мають певні успіхи в районі населеного пункту Новогродівка. Крім того, вони намагаються прорватися до траси Покровськ – Карлівка поблизу Миколаївки.

"Саме тут вони дуже активно намагаються чогось досягти. Це найбільш небезпечна ділянка на Покровському напрямку. Однак враховуючи деякі обставини, ворога на цьому напрямку очікує несподіванка. Це моя думка, і я можу її підтвердити тим, що наші командири повністю віддаються своїй роботі та передбачають всі можливі сценарії", - зазначив військовий.

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Він підкреслив, що при наближенні росіян до позицій українських військ по них відразу відкривається вогонь, щоб запобігти створенню загрози.

На напрямку, де перебуває бригада у складі тактичної групи "Красногорівка", ситуація залишається стабільною, зазначив Цехоцький.

Цеховський наголосив, що Коли адміністрація закликає до евакуації, треба своєчасно це робити, а не намагатися це зробити пізніше під обстрілами, ризикуючи життям. В цілому, крапка ще не поставлена.

"Ми реально тримаємо лінію оборони, противник не має жодних шансів її прорвати. Так, ворог наблизився ще ближче до Покровська. Ми можемо відступити, віддати якийсь маленький населений пункт чи програти маленький бій, але головна задача – виграти війну. Не треба заважати військовим виконувати свої задачі", - додав він.

Цехоцький також підкреслив важливість своєчасної евакуації, щоб уникнути ризику для життя під час обстрілів.

"Просування по 100 метрів і десятки кілометрів на Курському, Брянському та Білгородському напрямках – все одно свідчать про те, що ворог вже програв", - резюмував офіцер 59-ї ОМБр.

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти безперервно атакують українські позиції на Покровському напрямку, використовуючи нові тактичні прийоми. Про це повідомив пресофіцер 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

Згідно з повідомленнями Deep State, російські війська захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку, а також просунулися в районах Нью-Йорка, Миколаївки, Журавки та Красногорівки.

Російська армія продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі, і їхній подальший рух може привести до захоплення ключового міста на сході країни — Покровська. Це, в свою чергу, може загрожувати всій стратегічній лінії постачання Сил оборони, йдеться в матеріалі CNN.

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