Росіяни скинули авіабомби на Сумщину: є жертви, під завалами люди

Російська армія жорстоко атакувала Сумську область вдень 18 серпня.

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У Сумах РФ скинула КАБ / колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Вдень 18 серпня російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на Білопілля, що у Сумській області. Попередньо відомо про загиблих та постраждалих.

За офіційною інформацією, на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Зараз наслідки ворожої атаки уточнюються, повідомили в Сумській ОВА.

В ОВА повідомили також, що під завалами будівель можуть бути люди.

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Що відомо про керовані авіабомби РФ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

У Сумській обласній військовій адміністрації також повідомили, що на місці удару працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, що 6 серпня росіяни атакували Суми ракетами та КАБами. У місті пролунала серія потужних вибухів, які було чути у різних районах міста. Повідомлялося, що працювали українські сили ППО.

На Сумщині росіяни вперше застосували нову гібридну зброю. Окупанти запустили універсальні міжвидові планувальні боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою. Їх було запущено 11 штук на Сумську область.

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