Дворніков зник з Донбасу: РФ змінила командувача наступом - NYT

Олександр Дворніков / Скріншот

Російського генерала армії Олександра Дворнікова могли відсторонити від командування по захопленню Донбасу.

Чи продовжує Дворніков командувати російськими військами в Україні, невідомо. З середини травня, як пише The New York Times, немає ніяких повідомлень про те, де він знаходиться.

За даними CIT, командування російськими військами в битві за Донбас, за деякими даними, передано заступнику міністра оборони, начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил генерал-полковнику Геннадію Жидко.

Як пише The New York Times, Дворніков, прийнявши командування, спробував поліпшити координацію дій російських наземних і повітряних підрозділів.

Однак, як відзначають військові експерти, опитані виданням, системні недоліки російської армії "глибокі і фундаментальні" і виправити їх за кілька тижнів неможливо.

"Нова тактика генерала Дворнікова, перезавантаження командування і управління таким чином, щоб з'явилася особа, яка приймає рішення, - все це було правильно або доречно", — заявив виданню генерал Філіп Брідлав, колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Однак, додав він, "навіть нашій армії було б важко перебудуватися і реорганізуватися за два тижні після того, як вона отримала таку хорошу прочуханку".

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Російські війська, вважає Брідлав, занадто швидко були кинуті в бій в Донбасі. Він припускає, що таке рішення "виходило з Москви".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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