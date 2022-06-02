У Росії підтвердили ліквідацію ЗСУ льотчика і генерала окупантів Боташева / ВВС і ua.depositphotos.com

Ліквідацію бійцями ЗСУ у Луганській області льотчика і генерал-майора російських окупантів Канамата Боташева офіційно підтвердили. Убитого агресора вже поховали на малій батьківщині, в Республіці Карачаєво-Черкесія, повідомляє адміністрація Карачаївського міського округу

У некролозі пишуть, що загиблий окупант був героєм Росії і досвідченим льотчиком ("асом") і нібито "героїчно загинув в ході виконання військового обов'язку".

Повідомляється також, що ліквідований генерал-майор ВПС Росії – найвисокопоставленіший льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.

"Участь у повітряних боях такого високопоставленого офіцера може говорити як про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, так і про брак висококласних фахівців", – зазначили журналісти.

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Ліквідація генерала-окупанта Боташева

Бійці Збройних сил України в Луганській області 23 травня збили в районі Попасної за допомогою ракети з Комплексу Stinger літак російських окупантів Су-25, за штурвалом якого знаходився генерал-майор РФ Канамат Боташев.

Коментатори в російських соцмережах швидко визнали, що Боташев був знищений після того, як скидав некеровані заряди на мирні українські міста.

"Перший захід НАР-и (некерована авіаційна ракета, - Главред), другої бомби. Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі", - саме така розповідь про знищення генерала окупантів з'явилася в мережі.

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