УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Наші спіймали їх зі спущеними штанами": під Херсоном ЗСУ розгромили російську БТГр - Арестович

3 червня 2022, 07:13

Російська БТГр на Херсонщині знищена майже "в нуль" - розбито кілька десятків одиниць техніки і не менше кількох сотень убитими.

Арестович
Арестович розповів про ситуацію на Херсонщині / Фото УНІАН

Захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менше сотні людей убитими.

На вказаний напрямок ворожі війська перекинули сильні засоби ураження - протиповітряну оборону, танки та іншу техніку для готовності наступати, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"На кожному оперативному напрямку російське військове командування вимагає успіху. Але воно дуже погано це координує. Від угруповань вимагають агресивності наступу, вжиття заходів просування, при цьому абсолютно не співвідносячи їх між собою", – пояснив Арестович.

Він зазначив, що в такій тактиці зокрема грають роль різні командири у російських угруповань. Нині окупанти намагаються наступати на Херсонщині та Запоріжжі, рушити на Миколаїв та Кривий Ріг.

"І наші знову їх зловили зі спущеними штанами. Не скажу, що в ніч перед наступом, але за дуже короткий час до нього, коли вони перебували в найвразливішому становищі – безпосередньо перед початком дій", - підкреслив радник глави ОП.

Арестович розповів, що українські захисники вдарили одразу на трьох напрямках, організували три переправи – всі вони були успішними, хоча не без втрат. Захисники зайшли на інший бік, форсували Інгулець, закріпилися і створили плацдарм.

читайте такожЗламати всю систему оборони РФ на Півдні: Жданов пояснив, чому ЗСУ важливо перейти річку Інгулець"Далі всі очікували ось цього остаточного успіху. Але так не буває. Російська армія перекинула туди свої частини і пішов другий тиждень плацдарму", – визнав Арестович.

Він додав, що завдання Сил оборони було – утримати позиції. З одного боку вони відволікали ворога, з іншого - наносили удари в іншому місці. Так фактично почалася фаза, коли війська форсували, вичерпали можливості наступу і стали в оборону. У відповідь противник пішов їх вибивати, "тому що мета окупантів – ліквідувати плацдарм".

"Але при спробі ворогом вибивати наші війська, які безумовно теж зазнали втрат, адже це війна, там (на Херсонському напрямку. - ред.) розгромили російську БТГр. Вона знищена майже "в нуль". Там кілька десятків одиниць техніки і не менше кількох сотень убитими тільки", – підсумував Арестович.

Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

Генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що бійцям ВСУ під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снігурівка в Миколаївській області - але процес цей буде дуже непростий. Генерал каже, що на вищевказаних ділянках було втрачено оперативно-тактичний час, що і дозволило росіянам зайти на них і окопатися.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімлвірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Інші новини:

війна в Україні Херсонська область Олексій Арестович новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:13

"Наші спіймали їх зі спущеними штанами": під Херсоном ЗСУ розгромили російську БТГр - Арестович

06:43

Бої за Сєвєродонецьк позбавляють окупантів сил, у них не вистачить ресурсів для захоплення Донеччини - ISWВідео

06:29

Війна на виснаження: навіщо Росія прагне заморозити бойові дії в УкраїніПогляд

06:07

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівкиФото

05:53

Сезонна алергія: лікар озповіла про проблемні рослини, симптоми та лікування

Реклама
05:15

За долар 40 гривень: українцям розкрили терміни стрімкої девальваціїВідео

04:45

Приголомшливі сукні на літо 2022, які можна носити куди завгодноФото

04:10

Буде заливати: синоптики попередили про небезпечну погоду в УкраїніВідео

03:50

"Є два фактори": військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки

03:15

"Собчак - лялька Путіна, Дудь - лагідна пропаганда": Суханов пояснив, чому не вірить опозиції в РФ

03:10

Найсмачніший і дуже легкий вітамінний салат, який моментально зміцнить здоров'я: простий рецептВідео

02:37

"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУВідео

02:05

День ангела Костянтина 2022 - картинки, привітання і душевні листівки імениннику

00:51

Прикмети на 3 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"Я помолюся за перемогу": Лобода випустила пісню українською мовою "Молитва", присвячену війні

00:18

У Туреччині скасували концерт української зрадниці, яка співала "переможні" пісні в Маріуполі

02 червня, четвер
23:54

Путін лікується від запущеної стадії раку - Newsweek

23:53

Ще одна пара телеведучих заговорила про поповнення в родині

23:26

Молодший не впізнає тата: Горбунов емоційно розповів про розлуку з синами

23:26

Російські продюсери продовжують істерити: в РФ знову порахували, скільки заробляла Лобода

Реклама
23:09

Війна між РФ і Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТО

22:55

"Я гідна свого титулу королеви": новоспечена місіс Крим відповіла на хейт

22:53

Коли ЗСУ перейдуть у наступ: військовий експерт назвав терміниВідео

22:36

"Довелося відтягувати": Хливнюк розповів, як носив мертві тіла закатованих росіянами українців

22:33

Поранені двоє дітей та їхня мама: рашисти вдарили ракетами по ДніпропетровщиніВідео

22:08

"Просто гнів": рашисти вигадали для жителів Маріуполя нове знущанняВідео

22:08

Понад 200 убитих і знищена вся техніка: ЗСУ потужно вдарили по окупантам під ХерсономВідео

22:07

У ЄС "розкол" через шостий пакет санкцій проти РФ, а сьомого швидко чекати не треба-Bloomberg

21:50

Російські війська несуть великі втрати: Арестович про ситуацію в СєвєродонецькуВідео

21:15

Для захисту своїх будинків в українців має бути зброя - МВСВідео

21:07

"Нехай згорять у пеклі": у РФ влаштували справжню істерику через перемогу збірної УкраїниВідео

21:00

Зрозуміли - буде трибунал: правозахисник пояснив, чому Путін і Шойгу не підписують військові накази

20:39

Сотні загиблих і поранених: Зеленський назвав щоденні втрати на ДонбасіВідео

20:38

"Вся Україна потрапила в один великий котел": військовий експерт розповів про втрати на війніВідео

20:38

"Історичний момент": Німеччина підтримала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄСВідео

20:25

Навіщо потрібно нарощувати поставки зброї в Україну: відповідь Зеленського

20:24

Погроз Росії вже ніхто не боїться: чому за Росію не стане воювати навіть ЛукашенкоПогляд

20:22

Оточення Путіна, міністри і Марія Захарова: США вдарили новими санкціямиВідео

20:14

У США анонсували новий пакет військової допомоги та заговорили про бойові БПЛА для ЗСУВідео

20:10

Прикмети на 4 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:51

"Спецоперація провалилася": Гіркін плачеться, що над армією РФ сміються в УкраїніВідео

19:42

Вантаж 200 поїхав: ЗСУ за два дні відправили пачками окупантів в пеклоВідео

19:26

ЗСУ змусили рашистів перейти до непідготовленої оборони під Кривим Рогом - Генштаб

19:25

Окупанти РФ перекидають нові резерви: пішли на штурм на трьох напрямкахВідео

19:19

Олег Жданов. Яка ймовірність створення блоку Франції та Німеччини з РосієюВідеоблоги

19:00

В Україні різко підскочили ціни на цибулю: в чому причинаВідео

19:00

"А як там зять?": Ольга Сумська нарвалася на критику через чоловіка дочки з МосквиВідео

18:53

Рашистів "мочать і рвуть" у пастці: в ОП розкрили хитрість ЗСУ в СєвєродонецькуВідео

18:53

Повня у червні 2022: чого потрібно уникати, щоб не накликати бідуВідео

18:33

"Західна зброя робить українців щасливими": у Зеленського яскраво відповіли Пєскову

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти