"Наші спіймали їх зі спущеними штанами": під Херсоном ЗСУ розгромили російську БТГр - Арестович

Арестович розповів про ситуацію на Херсонщині / Фото УНІАН

Захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менше сотні людей убитими.

На вказаний напрямок ворожі війська перекинули сильні засоби ураження - протиповітряну оборону, танки та іншу техніку для готовності наступати, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"На кожному оперативному напрямку російське військове командування вимагає успіху. Але воно дуже погано це координує. Від угруповань вимагають агресивності наступу, вжиття заходів просування, при цьому абсолютно не співвідносячи їх між собою", – пояснив Арестович.

Він зазначив, що в такій тактиці зокрема грають роль різні командири у російських угруповань. Нині окупанти намагаються наступати на Херсонщині та Запоріжжі, рушити на Миколаїв та Кривий Ріг.

"І наші знову їх зловили зі спущеними штанами. Не скажу, що в ніч перед наступом, але за дуже короткий час до нього, коли вони перебували в найвразливішому становищі – безпосередньо перед початком дій", - підкреслив радник глави ОП.

Арестович розповів, що українські захисники вдарили одразу на трьох напрямках, організували три переправи – всі вони були успішними, хоча не без втрат. Захисники зайшли на інший бік, форсували Інгулець, закріпилися і створили плацдарм.

читайте такожЗламати всю систему оборони РФ на Півдні: Жданов пояснив, чому ЗСУ важливо перейти річку Інгулець"Далі всі очікували ось цього остаточного успіху. Але так не буває. Російська армія перекинула туди свої частини і пішов другий тиждень плацдарму", – визнав Арестович.

Він додав, що завдання Сил оборони було – утримати позиції. З одного боку вони відволікали ворога, з іншого - наносили удари в іншому місці. Так фактично почалася фаза, коли війська форсували, вичерпали можливості наступу і стали в оборону. У відповідь противник пішов їх вибивати, "тому що мета окупантів – ліквідувати плацдарм".

"Але при спробі ворогом вибивати наші війська, які безумовно теж зазнали втрат, адже це війна, там (на Херсонському напрямку. - ред.) розгромили російську БТГр. Вона знищена майже "в нуль". Там кілька десятків одиниць техніки і не менше кількох сотень убитими тільки", – підсумував Арестович.

Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

Генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що бійцям ВСУ під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снігурівка в Миколаївській області - але процес цей буде дуже непростий. Генерал каже, що на вищевказаних ділянках було втрачено оперативно-тактичний час, що і дозволило росіянам зайти на них і окопатися.

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Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімлвірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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