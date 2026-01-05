СБУ тимчасово очолив Євген Хмара – що про нього відомо

Зокрема, він керував спеціальною операцією визволення острова Зміїний.

Що відомо про Євгена Хмару

Головне:

Зеленський зустрівся з Євгенієм Хмарою

Він став виконувачем обов’язків голови СБУ

5 січня Володимир Зеленський повідомив, що Василь Малюк йде з посади голови СБУ. Пізніше президент України підписав указ, в якому йдеться про те, що виконувачем обов’язків голови СБУ буде очільник Центру спеціальних операцій "А" Євгеній Хмара.

Відомо, що Зеленський особисто зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Про це він повідомив в Telegram.

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність", - наголосив він.

Президент підкреслив, що досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ буде масштабуватись.

"Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", - підсумував Зеленський.

Хто такий Євген Хмара

Євген Хмара - український військовик, генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року.

У 2023 році керував спеціальною операцією визволення острова Зміїний від окупантів. Того ж року став керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом та отримав військове звання бригадний генерал. Вже у 2024 році Євген Хмара отримав звання генерал-майора.

21 березня 2019 року був нагороджений орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.

Євгеній Хмара / Інфографіка: Главред

Василь Малюк пішов з посади голови СБУ

Раніше Василь Малюк особисто розповів, що йде з посади голови СБУ.

Він підкреслив, що залишиться у системі СБУ та буде працювати над тим, щоб задавати ворогу максимальної шкоди.

"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України", - наголосив він.

Кадрові зміни - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Після цього Зеленський призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.

Водночас 5 січня стало відомо, що Сергій Кислиця офіційно отримав посаду першого заступника Кирила Буданова від президента України Володимира Зеленського.

