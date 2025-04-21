Ракета 'Довгий Нептун' може влаштувати блекаут в Москві: експерт зробив прогноз

Українські дрони не здатні завдати такої серйозної шкоди енергооб’єктам Росії, як російські окупанти завдають Україні. Але нові українські ракети – можуть.

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Ракета "Довгий Нептун" може влаштувати блекаут в Москві/ колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Основні тези Гончара:

Україна не має такої номенклатури засобів враження, як має Росія

Дронами Україна не може завдати дуже великої шкоди енергооб’єктам РФ у відповідь на її удари

Проте нові ракети "Довгий Нептун" здатні влаштувати блекаути у російських містах

Україна зараз не має такої номенклатури засобів враження, як має країна-агресорка Росія. Ми обмежені тим, що ми маємо, а це ударні безпілотники.

Безпілотниками Україна не зможе завдати такого сильного удару по РФ, як Росія завдає по Україні. Наприклад, за допомогою дронів не вийде влаштувати блекаути у російських містах. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

"Хоча радіус дії БПЛА весь час зростає, але безпілотник – це безпілотник, його не порівняєш із крилатою чи балістичною ракетою. Безпілотник несе півсотні кілограмів бойового навантаження, і цього достатньо, щоб знищити трансформатор, завдати уражень ректифікаційній колоні нафтопереробного заводу. Але цього недостатньо, щоб знищити, бо це не балістична і не крилата ракета з бойовою частиною близько півтони вагою, відповідно, з більшою дальністю і потужністю", – зазначив Гончар.

У той же час він наголосив, що нові українські ракети "Довгий Нептун" здатні наносити серйозну шкоду російським енергетичним об’єктам, і це збільшує ймовірність спричинення блекаутів у Москві та містах РФ.

"Так чи інакше, я думаю, що з появою "Довгого Нептуна" з радіусом дії близько тисячі кілометрів, такі можливості зростають. Тобто потрібно все масштабувати, напрацювати серйозний боєзапас і вдатися до дзеркальних дій щодо агресора", – сказав Гончар.

Дивіться відео, в якому Михайло Гончар розповів, як зниження цін на нафту вдарить по Росії:

Вибухи в Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрони атакували розташування 112-ї бригади в РФ. На озброєнні 112-ї гвардійської ракетної бригади перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М.

Також раніше повідомлялося, що дрони атакували в Шуї військових РФ, які били Іскандерами по Сумах. Вранці 16 квітня безпілотники вже атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду.

Нагадаємо, у Підмосков'ї прогримів потужний вибух та здійнявся дим. На місце інциденту приїхали екстрені служби.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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