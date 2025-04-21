Ракета 'Довгий Нептун' може влаштувати блекаут в Москві: експерт зробив прогноз

Основні тези Гончара:
- Україна не має такої номенклатури засобів враження, як має Росія
- Дронами Україна не може завдати дуже великої шкоди енергооб’єктам РФ у відповідь на її удари
- Проте нові ракети "Довгий Нептун" здатні влаштувати блекаути у російських містах
Україна зараз не має такої номенклатури засобів враження, як має країна-агресорка Росія. Ми обмежені тим, що ми маємо, а це ударні безпілотники.
Безпілотниками Україна не зможе завдати такого сильного удару по РФ, як Росія завдає по Україні. Наприклад, за допомогою дронів не вийде влаштувати блекаути у російських містах. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.
"Хоча радіус дії БПЛА весь час зростає, але безпілотник – це безпілотник, його не порівняєш із крилатою чи балістичною ракетою. Безпілотник несе півсотні кілограмів бойового навантаження, і цього достатньо, щоб знищити трансформатор, завдати уражень ректифікаційній колоні нафтопереробного заводу. Але цього недостатньо, щоб знищити, бо це не балістична і не крилата ракета з бойовою частиною близько півтони вагою, відповідно, з більшою дальністю і потужністю", – зазначив Гончар.
У той же час він наголосив, що нові українські ракети "Довгий Нептун" здатні наносити серйозну шкоду російським енергетичним об’єктам, і це збільшує ймовірність спричинення блекаутів у Москві та містах РФ.
"Так чи інакше, я думаю, що з появою "Довгого Нептуна" з радіусом дії близько тисячі кілометрів, такі можливості зростають. Тобто потрібно все масштабувати, напрацювати серйозний боєзапас і вдатися до дзеркальних дій щодо агресора", – сказав Гончар.
Дивіться відео, в якому Михайло Гончар розповів, як зниження цін на нафту вдарить по Росії:
Вибухи в Росії – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, дрони атакували розташування 112-ї бригади в РФ. На озброєнні 112-ї гвардійської ракетної бригади перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М.
Також раніше повідомлялося, що дрони атакували в Шуї військових РФ, які били Іскандерами по Сумах. Вранці 16 квітня безпілотники вже атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду.
Нагадаємо, у Підмосков'ї прогримів потужний вибух та здійнявся дим. На місце інциденту приїхали екстрені служби.
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Хто такий Михайло Гончар
Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.
З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.
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