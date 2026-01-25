Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росію трясло від вибухів: одразу кілька міст залишились без світла, деталі

Марія Николишин
25 січня 2026, 08:59
564
Ймовірно, під удар потрапила Бєлгородська ТЕЦ.
Росію трясло від вибухів: одразу кілька міст залишились без світла, деталі
Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Вночі в кількох містах Росії лунали вибухи
  • Росіяни писали про пожежі та раптовий блекаут

У ніч проти 25 січня країна-агресор Росія опинилась під атакою. Вибухи лунали, зокрема, в Бєлгороді, Таганрозі, Пермі. Про це повідомляють Телеграм-канали.

Вибухи в Бєлгороді

Відомо, що вночі в Бєлгороді лунала серія вибухів. Після цього значна частина міста залишилася без світла.

відео дня

Губернатор області В’ячеслав Гладков сказав, що місто зазнало "наймасовішого обстрілу" за весь час. За його словами, "по регіону було випущено близько 40 ракет, а під удар потрапили Бєлгородська ТЕЦ та інші об’єкти енергетичної інфраструктури".

Вибухи в Таганрозі та Пермі

Також повідомлення про вибухи надходили з Таганрога. Місцеві жителі писали про пожежі та раптовий блекаут у житлових кварталах.

Водночас, місцева влада заявила, що відключення пов’язані з "пошкодженням трансформатора".

У Пермі без електрики опинився район Закамськ, поруч із яким розташований Пермський пороховий завод.

Вибухи в містах РФ - відео:

Росію трясло від вибухів: одразу кілька міст залишились без світла, деталі

Удари по енергетиці РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар сказав, що Бєлгородська область є енергодефіцитною, адже там немає потужних електростанцій.

За його словами, аналогічна ситуація і в Брянській області. Тому локальні відключення там цілком можливі – і вони відбуваються.

"Тому наша стратегія очевидна: максимально проріджувати ППО ворога, щоб підвищувати ефективність подальших ударів – у тому числі по енергетичній інфраструктурі. Але для цього необхідні додаткові ударні засоби", - підкреслив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 23 січня в російській Пензі прогриміла серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Почалася сильна пожежа. В результаті обстрілу в Пензі загорілася місцева нафтобаза "Пензанефтепродукт". Також під ударом опинилася ТЕЦ.

В ніч на вівторок, 20 січня, дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був завданий по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.

В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами та системами РЕБ у війні з Україною.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії вибух у Росії блекаут
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

10:28Україна
"Кожен удар може стати руйнівним": Зеленський назвав головні мішені Росії

"Кожен удар може стати руйнівним": Зеленський назвав головні мішені Росії

10:25Україна
Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежа

Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежа

09:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

Останні новини

10:39

"Має дві назви": німецький барон 300 років тому розкрив правду про Україну

10:28

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

10:25

"Кожен удар може стати руйнівним": Зеленський назвав головні мішені РосіїВідео

10:17

Олена Кравець розповіла про нове кохання — подробиці

10:17

Гороскоп Таро на тиждень з 26 січня по 1 лютого: Ракам - осяяння, Левам - діяти

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
09:48

Галкін жорстко пройшовся по РФ: захищав українців

09:44

Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежаФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра, 26 січня: Скорпіонам - відродження від болю, Леву - сміливість

09:11

Гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого: Козерогам - відповідальність, Дівам - пауза

Реклама
08:59

Росію трясло від вибухів: одразу кілька міст залишились без світла, деталіВідео

08:59

Зима здає позиції: синоптик розповів, коли на Житомирщині припиняться сильні морози

08:16

Чому Колобка "з’їли": історики дали несподіване пояснення

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:58

У США говорять про прорив у переговорах та можливу зустріч Зеленського й Путіна

05:55

Життя з мамою після 30: психологи назвали справжню ціну "економії"

05:45

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

05:16

Солені Рафаелло, які здивують всіх: рецепт шикарної закуски за 5 хвилин

04:47

Життя страшніше за кіно: 8 фільмів, заснованих на реальних подіях

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика-геймера за 71 секунду

03:23

Найпопулярніший фрукт стає розкішшю: дефіцит підняв ціни до рівня екзотики

Реклама
02:35

Клімат проти людини: вчені встановили, що швидко прискорює старіння

24 січня, субота
23:11

Люди, народжені в ці місяці, стають сильнішими з віком – хто вони

23:00

Відключення 25 січня: українців попередили про обмеження електроенергії

22:31

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

21:32

Є прогрес у важливому питанні: ЗМІ про ключові деталі переговорів в Абу-Дабі

21:21

"Місто звільнене": Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів

20:45

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там булоВідео

20:31

Світла не буде до 7 годин: графіки відключень для Львова та області на 25 січня

20:29

Без тепла, води та електрики: Кличко назвав найпроблемніший район Києва

20:28

Самойлова забере все у путініста-підкаблучника Джигана: втратить все

19:58

Лайза Міннеллі випустила першу пісню за 13 років: для цього використовувався ШІ

19:43

Може "склеїти ласти": несподіваний прогноз про те, скільки залишилося КадировуВідео

19:29

Україна поговорила віч-на-віч з РФ: з'явилися деталі та дата нових переговорів

19:10

Ніякої угоди Трампа немаєПогляд

19:05

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

18:49

Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

18:47

Не лише Київ і Харків: яке місто тричі ставало столицею УкраїниВідео

18:24

Одна прихована функція змінює все: багато хто неправильно використовує палички для їжі

17:55

Голлівуд готується до весілля року: ЗМІ назвали імена закоханих

17:31

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

Реклама
17:31

Справжній День Незалежності України — не 24 серпня: історик здивував відкриттямВідео

17:25

Олена Мозгова потрапила під обстріл у Києві: що з нею сталося

17:02

Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

16:27

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:20

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

16:19

Гренландія більше не край світу: чому за острів борються великі держави

16:11

Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

15:58

У РФ помер популярний телеведучий

15:57

Як прибрати плями від склянок на дерев'яних меблях: що дійсно працює

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти