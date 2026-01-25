Росію трясло від вибухів: одразу кілька міст залишились без світла, деталі

Ймовірно, під удар потрапила Бєлгородська ТЕЦ.

Вночі в кількох містах Росії лунали вибухи

Росіяни писали про пожежі та раптовий блекаут

У ніч проти 25 січня країна-агресор Росія опинилась під атакою. Вибухи лунали, зокрема, в Бєлгороді, Таганрозі, Пермі. Про це повідомляють Телеграм-канали.

Вибухи в Бєлгороді

Відомо, що вночі в Бєлгороді лунала серія вибухів. Після цього значна частина міста залишилася без світла.

Губернатор області В’ячеслав Гладков сказав, що місто зазнало "наймасовішого обстрілу" за весь час. За його словами, "по регіону було випущено близько 40 ракет, а під удар потрапили Бєлгородська ТЕЦ та інші об’єкти енергетичної інфраструктури".

Вибухи в Таганрозі та Пермі

Також повідомлення про вибухи надходили з Таганрога. Місцеві жителі писали про пожежі та раптовий блекаут у житлових кварталах.

Водночас, місцева влада заявила, що відключення пов’язані з "пошкодженням трансформатора".

У Пермі без електрики опинився район Закамськ, поруч із яким розташований Пермський пороховий завод.

Вибухи в містах РФ - відео:

Удари по енергетиці РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар сказав, що Бєлгородська область є енергодефіцитною, адже там немає потужних електростанцій.

За його словами, аналогічна ситуація і в Брянській області. Тому локальні відключення там цілком можливі – і вони відбуваються.

"Тому наша стратегія очевидна: максимально проріджувати ППО ворога, щоб підвищувати ефективність подальших ударів – у тому числі по енергетичній інфраструктурі. Але для цього необхідні додаткові ударні засоби", - підкреслив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 23 січня в російській Пензі прогриміла серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Почалася сильна пожежа. В результаті обстрілу в Пензі загорілася місцева нафтобаза "Пензанефтепродукт". Також під ударом опинилася ТЕЦ.

В ніч на вівторок, 20 січня, дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був завданий по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.

В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами та системами РЕБ у війні з Україною.

