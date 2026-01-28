Рус
В небі вибухи і спалахи, ППО ворога схибила: РФ атакували дві хвилі дронів

Анна Косик
28 січня 2026, 08:43
303
Російська влада наразі мовчить про наслідки атаки.
ночная атака на РФ
Що відомо про нічну атаку на Росію / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/andriyshTime

Що повідомив Андрющенко:

  • Росію та ТОТ вночі атакували дрони
  • Внаслідок атаки зафіксовано кілька влучань
  • Російська ППО вдарила по житлових будинках у Краснодарському краї

У ніч на 28 січня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Як повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, територію РФ атакували українські дрони.

Вони атакували області РФ кількома хвилями. ППО намагалися відбивати дрони як і в Росії, так і над тимчасово окупованими територіями України.

Атака на Ростовську область

У передмісті Таганрога цієї ночі прогриміло близько п'яти вибухів. За даними очевидців, під атакою був Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

Атака на Краснодарський край

Місто Краснодар та Сіверський район Кубані атакували дрони двома хвилями. Перша хвиля, за даними місцевих жителів, відбулася близько 01:00 ночі в Сіверському районі.

Загалом було чутно щонайменше дев’ять вибухів, у небі спостерігали яскраві спалахи. Унаслідок атаки є наслідки не землі. Горезвісна російська ППО пошкодила чотири приватні будинки в хуторі Свободний та станиці Сіверська.

Друга хвиля атаки сталася близько 05:00 ранку. Вибухи було чутно в Ювілейному мікрорайоні Краснодара, селищі міського типу Яблоновський, а також у Сіверському районі Кубані.

"Станом на цей момент офіційний Краснодар не коментує. Аеропорт Краснодара закритий на прийом і виліт літаків уже понад чотири години", - додав Андрющенко.

Також робота російської ППО у ніч на 28 січня фіксувалася в Брянську, Белгороді, Волгограді, Тамбові, Астраханської області та над окупованим Кримом. Вибухи чули мешканці окупованих Мелітополя та Маріуполя.

Експерт анонсував серйозні удари по території ворога

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Україна вже активізувала операції на території країни-агресорки Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР. А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП, в Україні відкрилися нові перспективи.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавні супутникові кадри з Бєлгорода свідчать про точний і масштабний удар України по об'єкту, пов'язаному з російським військово-промисловим комплексом.

Раніще Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.

Напередодні також під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Інші новини:

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії вибух у Росії війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
