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США можуть наблизити припинення вогню: Зеленський озвучив очікування України

Анна Косик
21 березня 2025, 18:01
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Україна підтримує США у бажанні розширити ініціативу з припинення вогню.
Зеленский, огонь
Україна готова розширити ініціативу з припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, скрін з відео

Що сказав Зеленський:

  • Україна очікує технічної зустрічі делегацій
  • Київ готовий надати список цивільних об'єктів щодо яких буде діяти припинення вогню

США хочуть, щоб країна-агресорка Росія перестала обстрілювати цивільну інфраструктуру України і в Києві готові підтримати це бажання Штатів. Про це під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна погоджується розширити припинення вогню і на удари по усіх цивільних об'єктах, а не лише енергетичних. Якщо РФ підтримає такий крок, Київ висуне список об'єктів, по яких ворог не зможе завдавати удару.

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"Першим кроком може бути – і саме через це технічна зустріч – це тиша в небі або умови, які проговорював президент Трамп – він мені передавав, про що вони говорили з Путіним – саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах та іншій цивільній інфраструктурі", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що наразі є питання, що означає "інша цивільна інфраструктура" та яку кількість об'єктів вона передбачає. Тому технічна команда буде готова надати об'єкти ненападу.

США можуть наблизити припинення вогню: Зеленський озвучив очікування України
Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Ініціатива США щодо припинення вогню - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об’єктах РФ і обговорив можливість часткового припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Згодом ЗМІ зауважили, що у питанні контролю за режимом припинення вогню на російсько-українській війні наразі немає чітких механізмів, тому команда Києва з американцями працюватиме над цим.

Раніше також президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня у Саудівській Аравії представники США зустрінуться з делегаціями України та Росії. Українські посадовці зустрінуться з американськими окремо від росіян.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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