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Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

Юрій Берендій
30 липня 2026, 20:35
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Президент розповів про наслідки удару по Радушному та закликав партнерів терміново посилити українську протиповітряну оборону.
Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо
Удар ракетою з КНДР по Україні - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ уперше за довгий час ударила ракетою з КНДР
  • У Радушному ракета влучила в будинок, загинули діти
  • Уламки ракети РФ впали в Польщі під Любліном

Країна-агресорка Росія вперше за тривалий час вдарила по Україні північнокорейську балістичну ракету. За попередніми даними, саме такою зброєю окупанти завдали удару по селищу Радушне поблизу Кривого Рогу, де ракета влучила у житловий будинок, унаслідок чого загинули діти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, яке транслював Офіс президента України.

Протягом дня в різних регіонах України тривали аварійно-рятувальні роботи після чергової масованої російської атаки. За словами глави держави, у Львові рятувальники розбирали завали та шукали людей, а на Дніпропетровщині наслідки удару виявилися особливо трагічними.

відео дня

"Сьогодні в різних наших містах, регіонах увесь день тривали роботи після російського удару. У Львові розбирали завали, шукали людей. На Дніпровщині в Радушному поблизу Кривого Рогу. Там балістична ракета влучила прямо в будинок – звичайний будинок звичайної сім’ї. Діти загинули, батьки… Мої співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних та близьких", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив про застосування ракети з КНДР

Президент повідомив, що попередні результати свідчать про використання Росією північнокорейської балістичної ракети. Водночас він наголосив, що остаточні висновки будуть зроблені після проведення необхідних експертиз.

"По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, у Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських дітей", - наголосив президент.

Реакція світу на новий удар Росії

Окремо глава держави звернув увагу на міжнародну реакцію після російської атаки. Він зазначив, що чимало держав висловили співчуття Україні, а також відреагували на інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі та вибухнула поблизу Любліна.

Водночас Зеленський наголосив, що самих заяв підтримки недостатньо для захисту українців.

"Звісно, сьогодні багато хто у світі засудив цей удар. Було багато співчуттів через втрату людей. Європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь у полі під Любліном. Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО, саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їх терор", - заявив він.

Яку допомогу Україна очікує від партнерів

Президент підкреслив, що Кремль продовжує шукати можливості для ведення війни, отримуючи озброєння від своїх союзників. Саме тому, за його словами, відповіддю має стати посилення військової підтримки України.

"Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось придумує. Усе, щоб воювати далі, далі вбивати. Зло, яке можна зупинити тільки достатньою силою. Не раз уже це було в історії наших людей, нашого народу. Уперше зараз – тільки єдність, яку ми забезпечили, наша максимальна єдність зі світом. Наша співпраця – здатність наша уже п’ятий рік повномасштабної війни забезпечувати захист життя", - зазначив Зеленський.

За словами президента, першочерговою потребою України залишаються додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони різних типів.

"Ракети для ППО, передусім ракети для "петріотів", але також для "насамсів", для "айрісів", для "гоків", інших наших систем, – це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі у Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні", - підсумував президент.

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо
Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

В чому особливість удару по Україні 30 липня - коментар експерта

Офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський вважає, що під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія не випадково зосередила удари на Києві та західних областях України. На його думку, окупанти могли розраховувати, що після тривалих обстрілів столиці українська сторона перекинула туди більшість систем протиповітряної оборони. Про це він заявив в коментарі УНІАН.

Експерт звернув увагу, що востаннє масштабних ударів по західних регіонах завдавали ще у травні. Після цього Росія тривалий час атакувала переважно Київ, імовірно, намагаючись змусити Україну сконцентрувати основні сили ППО саме навколо столиці, а згодом використати це на свою користь.

Храпчинський також зазначив, що невисока ефективність перехоплення балістичних ракет пояснюється не лише можливим дефіцитом боєприпасів для комплексів Patriot. За його словами, проблема полягає і в недостатній кількості самих систем ППО, адже під час останньої атаки удари завдавалися одночасно по Києву та інших регіонах країни.

Крім того, фахівець наголосив, що Росія останнім часом суттєво вдосконалила свої балістичні ракети. Він пояснив, що комплекс "Іскандер" спочатку створювався для подолання протиракетної оборони, а нині його можливості у цьому напрямку ще більше розширюються.

На думку Храпчинського, підготовка до цієї масованої атаки тривала понад два тижні.

"Важливо також, що під час цієї атаки РФ застосувала менше балістичних ракет, ніж до цього заявляли різні телеграм-канали. Також їх було менше, ніж під час попередніх масованих ударів. Це вказує на те, що РФ шукає рішення, яке дозволило б їй ефективніше проривати нашу ППО, перевантажувати її та диверсифікувати атаку за рахунок застосування не лише балістичних ракет", - пояснив Храпчинський.

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив про загибель членів родини внаслідок влучання балістичної ракети в будинок на Дніпропетровщині. Президент наголосив на потребі закликав посилити захист повітряного простору України. Наразі підтверджено загибель батьків і трьох дітей, доля ще 5-ти дітей залишається невідомою.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи та пошкодження житлових будинків у місті під час масованого обстрілу. За попередніми даними, у Львові пошкоджено два житлові будинки і зафіксовано постраждалих.

ДСНС повідомили про наслідки масованого удару в Києві та області, зокрема про руйнування і пожежі в столиці. Станом на ранок повідомлялося про одну загиблу особу у Києві та п'ятьох постраждалих у Київській області, серед яких одна дитина.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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