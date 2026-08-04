Росія готує новий масований удар балістикою і визначила ціль - яке місто під загрозою

Моніторингові канали закликають реагувати на тривоги.

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Загроза балістичного удару по Києву - які райони назвали під ризиком / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Ключові тези:

Моніторингові канали попереджають про загрозу балістики

Під ризиком Київ і окремі райони столиці

Українців закликають реагувати на сигнали тривоги

Країна-агресорка Росія може готувати новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Києву та області. Існує підвищений ризик протягом найближчих 24–48 годин. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Чи загрожує Києву масований балістичний удар

Моніторинговий канал "Оперативний інформ" повідомив про загрозу застосування Росією балістичного озброєння по столиці в ніч із 4 на 5 серпня.

"Загроза ракетного удару із застосуванням балістики по Києву в ніч з 4 на 5 серпня. Реагуйте на тривоги", - повідомили автори каналу.

Також у повідомленні зазначається, що останнім часом під час комбінованих атак російські війська часто застосовують балістичні ракети після першої години ночі кількома хвилями з інтервалом приблизно 12–15 хвилин.

Які райони Києва називають найбільш уразливими

Монітори окремо звернули увагу на райони столиці, які, за їхніми даними, можуть перебувати у зоні підвищеної небезпеки.

"Особлива увага Солом'янський район, Жуляни, Воскресенка, Дарниця (Здолбунівська/Дніпровська набережна)", - йдеться у повідомленні моніторингового каналу.

Які населені пункти Київщини також перебувають під ризиком

Крім того, за даними "єРадару", існує ймовірність застосування балістичного озброєння протягом наступних двох діб не лише по столиці, а й по області. Жителів регіону закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями та своєчасно проходити до укриттів.

"Протягом наступних 2-х діб існує підвищена загроза застосування ворогом балістичного озброєння по столиці та області. Підвищена загроза для Броварів та Вишневого, а також для всього Лівобережжя у столиці. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначили автори каналу.

Звідки і якими типами ракет РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Коли може відбутись новий масований обстріл - коментар експерта

Росія може здійснювати до трьох-чотирьох масованих ракетних ударів по Україні протягом одного місяця, а нові атаки можливі орієнтовно кожні п'ять-шість днів. Про це повідомив президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, авіатор Геннадій Хазан в ефірі Апостроф ТВ.

За словами експерта, тактика російської армії свідчить про прагнення підтримувати регулярну інтенсивність ударів без швидкого виснаження наявного арсеналу.

"Там приблизно кожні п’ять-шість днів використовують певну кількість ракет. Або вони розтягують їхнє використання. Бо, наприклад, вночі запустили кілька ракет, а перед цим теж кілька запускали. А це в підсумку зменшує кількість ракет (які вони можуть запустити за місяць, – ред.)", - зазначив Хазан.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що Київ де-факто став прифронтовим містом через регулярні удари зенітних комплексів С-400 по столиці. Він підкреслив, що масовані комбіновані атаки можуть поєднувати ракети та безпілотники для посилення темпу атак. За його словами, ворог здатен застосовувати 70-80 ракет у ході однієї атаки та проводити 3-4 обстріли столиці на тиждень у середньому.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про зміну тактики російських атак та про те, що збільшення реактивних безпілотників супроводжується скороченням кількості традиційних дронів. Плетенчук також відзначив, що балістичне озброєння залишається найскладнішим для перехоплення і основним викликом.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв про удар по автозаправній станції під Кривим Рогом та повідомив про наслідки атаки. Він повідомив, що атака була здійснена реактивним безпілотником. Внаслідок удару відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених.

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