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Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

Інна Ковенько
4 серпня 2026, 22:09
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Чехія більше не надаватиме тимчасовий захист українцям призовного віку, які не виконали військовий обов’язок в Україні.
Чехія не надаватиме захист військовозобов’язаним українцям
Чехія не надаватиме захист військовозобов’язаним українцям

Головне:

  • Чехія змінила правила надання тимчасового захисту військовозобовʼязаним українцям
  • Для отримання захисту потрібно підтвердити військовий обов’язок через "Резерв+"
  • Вимога не стосується тих, хто вже має чинний захист

Українські чоловіки призовного віку, які прибули до Чехії та не виконали свій військовий обов’язок на Батьківщині, більше не зможуть отримати статус тимчасового захисту. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки.

Зазначається, що Рада Європейського Союзу продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2028 року та водночас врегулювала умови його надання.

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Зокрема, заявникам необхідно підтвердити виконання військового обов’язку в Україні через застосунок "Резерв+". Без такого підтвердження тимчасовий захист не надаватимуть.

Нова вимога стосується первинного та повторного оформлення тимчасового захисту, а також випадків, коли людина звертається за статусом для спільного проживання з родиною.

Водночас нове правило не поширюється на осіб, які вже мають тимчасовий захист, чинний на день ухвалення рішення, і безперервно зберігають його в Чеській Республіці після цієї дати.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар заявив, що уряд країни тривалий час наполягав на посиленні умов для отримання тимчасового захисту.

"Наш уряд вже давно виступає за посилення умов тимчасового захисту, і я високо оцінюю те, що нам вдалося досягти згоди між державами-членами. Це рішення дозволить зменшити кількість новоприбулих на десятки відсотків. Завдяки цьому також зменшиться навантаження на наші ресурси та полегшиться ситуація для чеської системи охорони здоров’я та соціального забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист
Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Українські біженці в Європі - останні новини

Главред писав, що ЄС офіційно продовжив дію режиму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Одночасно Рада ЄС схвалила нові правила, які стосуватимуться українців призовного віку, що лише прибуватимуть до країн Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Польща з липня скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Нагадаємо, у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

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Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
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