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Що може допомогти проти балістики РФ: у Зеленського зробили тривожну заяву

Олексій Тесля
2 серпня 2026, 16:22
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Україні залишається лише розраховувати на допомогу міжнародної спільноти, вважає Сергій Бескрестнов.
Патріот
В Україні бракує ракет ППО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне із заяв Бескрестнова:

  • Україні залишається лише розраховувати на допомогу міжнародної спільноти
  • Світовий запас ракет PAC-3 – приблизно 4–5 тис.

Виробництво Росією балістичних ракет, якими вона може завдавати ударів по Україні, сьогодні значно перевищує виробництво дорожчих ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, якими їх можна збити.

Тому Україні залишається лише розраховувати на допомогу міжнародної спільноти, яка має запас ракет PAC-3, вважає радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

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"Якщо мова не йде про створення антибалістичної коаліції та про виробництво ракет Patriot за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є", - написав він.

За даними радника українського президента, Росія виробляє приблизно 70 ракет "Іскандер" на місяць вартістю 2–3 млн доларів, 50 ракет С-400 вартістю $1–2 млн та 4–7 ракет "Циркон", тоді як ракет для Patriot зараз виробляють 50–60 на місяць, а їхня вартість становить не менше $4 млн.

Флеш додав, що запас "Іскандерів" оцінюється приблизно в 200–300 одиниць, тоді як світовий запас ракет PAC-3 - приблизно в 4–5 тис.

Нестача ракет ППО: що кажуть у Раді

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") у коментарі до цього повідомлення припустив, що Росія обрала ціллю Київ, за таких статистичних даних на столицю може прилетіти "50+ балістичних ракет", тому треба чесно попередити про це киян.

Що передувало

Як повідомлялося, в ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, з них 27 балістичних. "Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет для Patriot. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістичних ракет лише заохочує Росію завдавати таких ударів, що загрожують життю", – прокоментував цей удар президент України Володимир Зеленський.

Раніше, коли в ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БПЛА різних типів, Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 363 цілей – 37 ракет і 326 безпілотників різних типів, проте всі 29 балістичних ракет (6 "Цирконів" і 23 "Іскандер-М") досягли цілей.

Що може допомогти проти балістики РФ: у Зеленського зробили тривожну заяву
/ Главред

Експерти оцінили можливість виробництва ракет Patriot в Україні

Після заяви президента США Дональда Трампа на саміті НАТО про готовність розглянути запуск виробництва ракет для систем Patriot в Україні фахівці оцінили, скільки часу може зайняти реалізація такого проєкту.

На думку експертів оборонної галузі, організувати випуск таких ракет у короткі терміни неможливо. Для цього знадобиться передача технологій, створення виробничих потужностей, підготовка фахівців та забезпечення підприємств необхідними комплектуючими.

Аналітики вважають, що навіть у разі позитивного рішення перші ракети українського виробництва можуть бути виготовлені не раніше ніж через один-два роки. При цьому вони зазначають, що Росія продовжує збільшувати темпи випуску балістичних ракет для комплексу "Іскандер-М".

Нагадаємо, Главред повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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