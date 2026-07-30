Чому РФ знову почала бити по Україні ракетами із КНДР: в ЦПД розкрили тривожний сигнал

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що повернення північнокорейських ракет KN-23 може свідчити про дефіцит власного виробництва балістики в Росії.

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Ракети KN-23 - Росія атакувала Україну зброєю з КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Росія вперше за тривалий час застосувала ракету КНДР

Виробництво балістики впало після ударів по заводах РФ

Кремль економить ракети, витрачаючи стратегічний резерв

Росія під час масованої атаки 30 липня могла вперше за тривалий час застосувати проти України північнокорейську балістичну ракету KN-23. На думку фахівців, це може свідчити не лише про продовження військової співпраці Москви та Пхеньяна, а й про зміни у можливостях російського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в коментарі 24 Каналу.

Чому Росія повернулася до використання ракет KN-23

Однією з головних версій є зміна підходу Кремля до використання власного озброєння. За оцінкою керівника ЦПД, останні місяці суттєво вплинули на можливості російської військової промисловості.

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"Росіяни вже залізли у стратегічний запас, який створювався для потенційної війни з країнами НАТО. Його потрібно відновлювати, тому вони використовують KN-23", - зазначив Коваленко.

Він пояснив, що до ударів України по підприємствах російського військово-промислового комплексу Росія випускала приблизно 60 балістичних ракет щомісяця. Після атак Сил оборони темпи виробництва скоротилися, хоча інтенсивність масованих ударів по Україні залишалася високою.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Що означає поява північнокорейських ракет

За словами Коваленка, нинішня ситуація може свідчити про прагнення Кремля зберегти власні запаси балістичних ракет на випадок інших сценаріїв.

"Росіяни вже змушені берегти свої ракети, тому застосування KN-23 може свідчити про проблеми з власним виробництвом балістики", - наголосив він.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації зауважив, що наразі немає підтверджених даних про нові поставки такого озброєння з Північної Кореї.

Чи були нові поставки зброї з КНДР

Попри відсутність офіційного підтвердження нових партій ракет, експерт нагадав, що співпраця між Москвою та Пхеньяном у цій сфері триває вже не перший рік.

За його словами, раніше Росія вже отримувала північнокорейські ракети в межах домовленостей про стратегічне партнерство. Такі постачання могли здійснюватися в обмін на фінансові ресурси, технології або інші види підтримки.

"Поки немає підтвердженої інформації про нові постачання північнокорейських ракет. Однак раніше така співпраця між Москвою та Пхеньяном уже відбувалася в межах домовленостей про стратегічне партнерство", - сказав Коваленко.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Яке місто стане наступною ціллю атаки РФ - попередження моніторів

За оцінкою моніторингового каналу єРадар, під час нічної атаки 30 липня Росія використала лише незначну частину підготовленого ракетного арсеналу. Аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку нового масованого удару найближчим часом, а найбільш імовірною ціллю може стати Київ.

За їхніми даними, протягом ночі окупанти застосували дев’ять балістичних ракет і чотири ракети "Циркон" із понад пів сотні боєприпасів, які, ймовірно, були готові до використання. Це може вказувати на збереження основного запасу для наступної атаки.

Аналітики також не виключають, що частина ракет, випущених по столиці, мала не лише ударне, а й розвідувальне призначення. На їхню думку, окремі пуски могли використовуватися для оцінки можливостей української протиповітряної оборони та перевірки наявності ракет для систем ППО.

Циркон / Інфографіка Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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