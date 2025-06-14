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Путін "засудив" Ізраїль за атаку на Іран: соратник Трампа розніс главу Кремля

Андрій Ганчук
14 червня 2025, 13:02
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Якщо Китай та Індія надалі підтримуватимуть війну Путіна, їм слід очікувати наслідків, сказав Ліндсі Грем.
Ліндсі Грем, Володимир Путін
Слова Путіна прозвучали цинічно навіть для самих росіян - Грем / Колаж: Главред, фото: Facebook Ліндсі Грема, скріншот YouTube

Головне:

  • Заява Путіна про Ізраїль виглядає цинічно навіть для самих росіян
  • Ізраїль веде війну за виживання, а РФ - варварськи напала на сусіда

Країна-окупант Росія, яка дає так звані правові поради щодо застосування сили, має цинічний вигляд, зокрема, і для самих росіян. Ізраїль захищає своє існування, в той час як Кремль веде варварську війну проти сусідньої держави. Про це заявив соратник Трампа, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.

У соцмережі X він прокоментував заяву Путіна про "неспровоковану" і "неприйнятну" атаку Ізраїлю на Іран.

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"Путінська Росія, яка дає юридичні поради щодо застосування сили, виглядає досить цинічно навіть для самих росіян. Ізраїль захищає саме своє існування. Росія ж веде варварське вторгнення в сусідню країну", - обурено сказав сенатор.

Також Ліндсі Грем звернувся до Китаю та Індії. Політик попередив: якщо Пекін і Нью-Делі продовжать підтримку війни Путіна, то "винуватців шукатимуть лише в себе".

Бойові дії між Іраном та Ізраїлем - новини:

Як повідомляв Главред, 13 червня Ізраїль завдав масштабного повітряного удару по Ірану. Були уражені військові об'єкти, серед яких системи ППО і пункти розробки ядерної зброї. Ліквідовано керівництво військових сил Ірану.

Спочатку Іран відповів сотнями БПЛА, проте ближче до вечора Тегеран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. Іранські війська атакували ключові пункти ізраїльтян.

Росія "засуджує" дії Ізраїлю, заявив глава Кремля Володимир Путін. За словами Путіна, війська якого нападом на Україну порушили всілякі правові норми, ізраїльська держава порушує статут ООН і міжнародне право.

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Хто такий Ліндсі Грем?

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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