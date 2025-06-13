За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

Моссад, армія та кіберпідрозділи Ізраїлю провели секретну атаку, вразивши військову інфраструктуру та вчених Ірану.

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Ізраїль провів таємну операцію проти ядерних об’єктів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

Ізраїль провів масштабну операцію проти ядерної та балістичної інфраструктури Ірану

Операція координувалася ізраїльськими військовими, Моссадом та кіберпідрозділами

Є загиблі серед іранських вчених та високопоставлених військових

Ізраїль провів масштабну військову операцію проти Ірану, яка стала результатом восьми місяців ретельної таємної підготовки. Про це повідомляє Axios.

За даними джерела, операція була скоординована між ізраїльськими військовими, розвідкою (Моссад) та кіберпідрозділами. Основною метою стали ядерна інфраструктура та балістичні ракети Ірану.

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"Ізраїль намагається ліквідувати ядерний потенціал та балістичні ракети Ірану в ході операції, яка може тривати щонайменше кілька днів", — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Ударів зазнали також іранські науковці та високопоставлені військові. Axios повідомляє, що внаслідок операції загинули щонайменше двоє ядерників, а також командувач Революційної гвардії, начальник військового штабу та ще один старший генерал.

Крім авіаударів, ізраїльські спецпризначенці Моссаду проводять диверсійні операції всередині країни, зокрема проти об’єктів ППО. Найближчими днями планується продовження атак, зокрема на підземні ядерні об’єкти.

За даними видання, рішення про проведення операції було ухвалено після іранського ракетного удару по Ізраїлю в жовтні. Нетаньягу вважає іранські ядерні та ракетні програми "екзистенційною загрозою" для Ізраїлю. Інформацію про підготовку Іраном нового підземного об’єкта зі збагачення урану також назвали одним із факторів, що прискорили початок операції.

Попри офіційні заяви тодішнього президента США Дональда Трампа про незгоду з ударами по Ірану, ізраїльські чиновники запевняють, що дії були узгоджені з Вашингтоном.

Іран, Ізраїль / Інфографіка: Главред

"Трамп і його помічники лише публічно вдавали, що виступають проти ізраїльської атаки, але не висловлювали опозиції в приватних розмовах", — розповіли Axios двоє ізраїльських чиновників.

За словами представників Ізраїлю, розмова Нетаньягу з Трампом 9 червня була не спробою зупинити операцію, а частиною її координації. Водночас США офіційно заявили, що не причетні до атаки, але "готові захищати себе та союзника" у разі відповіді з боку Ірану.

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Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Крім того, Іран відповість на удари Ізраїлю. США також "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона у своїй непричетності. Про це заявив прес-секретар Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі, повідомляє IRNA в п'ятницю, 13 червня.

Атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте Штати не були залучені до атаки у військовому плані і сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

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