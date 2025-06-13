Іран запустив "сотні ракет" по Ізраїлю - фото і відео

За даними місцевих ЗМІ, Ізраїль збив 50 зі 100 перших балістичних ракет.

https://glavred.net/world/iran-zapustil-sotni-raket-po-izrailyu-vse-chto-izvetsno-10673273.html Посилання скопійоване

Іран запустив "сотні ракет" по Ізраїлю / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Понад 100 балістичних ракет запущено з Ірану по Ізраїлю. По всій території Ізраїлю оголошено повітряну тривогу.

Увечері, 13 червня, Іран завдав масованого ракетного удару по території Ізраїлю.

"Залізний купол" Ізраїлю не витримує удару - у країні вже є прильоти.

відео дня

Раніше в Ізраїлі попереджали, що Ізраїль завдасть ударів по ВСІХ іранських нафтопереробних заводах і об'єктах видобутку природного газу в Перській затоці, якщо Іран вирішить завдати удару по ізраїльських населених пунктах під час своєї атаки у відповідь.

Іран запустив другу хвилю ракет по території Ізраїлю, "вони в дорозі", повідомляє агентство IRNA і додає, що було запущено "сотні балістичних ракет".

Армія Ізраїлю повідомила про ще один "ракетний залп" з боку Ірану.

Іран назвав свою операцію проти Ізраїлю "Суворе покарання". Нагадаємо, КВІР випустили близько 200 балістичних ракет.

За даними місцевих ЗМІ, Ізраїль збив 50 зі 100 перших балістичних ракет. ППО "Залізний купол" не змогло втримати масований удар. Попередньо, удари фіксували щонайменше в семи районах центру країни.

Загострення між Іраном та Ізраїлем - головне

Як повідомляв Главред, Іран відповів запуском близько 100 дронів на Ізраїль. Представник ЗС Ірану Абольфазл Шекарчі та верховний лідер аятолла Алі Хаменеї пригрозили "жорсткою відповіддю" Ізраїлю та США.

Крім того, Ізраїль планує продовжувати військову операцію проти Ірану щонайменше ще два тижні. Основними цілями для ізраїльських сил є іранська ядерна програма, військове керівництво та ракетний арсенал.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Народ як лев", задіявши 200 винищувачів і понад 330 боєприпасів по більш ніж 100 цілях. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою стали об'єкти ядерної інфраструктури, підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об'єкти.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред