"Вони телефонують мені самі": Трамп похизувався дзвінками з Ірану після ізраїльських атак

Дональд Трамп підтвердив, що Іран нібито почав шукати нові шляхи для переговорів після ударів Ізраїлю.

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Трамп ухилився від відповіді, хто саме дзвонив йому з Ірану / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Іран нібито шукає переговорів щодо ядерної угоди після ударів Ізраїлю

Дональд Трамп заявив, що іранці звертаються до нього з пропозиціями

Трамп задоволений діями Ізраїлю, відзначивши якість американського обладнання

Після серії потужних ударів Ізраїлю, представники Ірану нібито почали шукати нові можливості для переговорів щодо ядерної угоди. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє NBC News.

Журналісти видання запитали Трампа, чи вважає він, що переговори з Іраном можуть відновитися.

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"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може бути ще одна можливість. Побачимо", — відповів він.

На запитання, чому Іран тепер зацікавлений у переговорах після ударів Ізраїлю, Трамп зазначив, що іранці самі звертаються до нього з такими пропозиціями.

"Вони телефонують мені, щоб я виступив", — сказав він, але не став уточнювати, хто саме дзвонив.

"Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них зараз мертві", — додав колишній президент.

Також Трамп висловив задоволення діями Ізраїлю, відзначивши якість американського обладнання, яке використовували під час ударів.

"У них було найкраще обладнання у світі, тобто американське", — зазначив він.

Загострення між Іраном та Ізраїлем - головне

Як повідомляв Главред, Іран відповів запуском близько 100 дронів на Ізраїль. Представник ЗС Ірану Абольфазл Шекарчі та верховний лідер аятола Алі Хаменеї пригрозили "жорсткою відповіддю" Ізраїлю та США.

Крім того, Ізраїль планує продовжувати військову операцію проти Ірану щонайменше ще два тижні. Основними цілями для ізраїльських сил є іранська ядерна програма, військове керівництво та ракетний арсенал.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Народ як лев", задіявши 200 винищувачів і понад 330 боєприпасів по більш ніж 100 цілях. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю стали об’єкти ядерної інфраструктури, підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об’єкти.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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