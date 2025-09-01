Рус
Путін в Китаї розкрив свій "план закінчення війни" та назвав цинічну причину її початку

Юрій Берендій
1 вересня 2025, 08:26
На саміті ШОС диктатор і воєнний злочинець Путін озвучив низку цинічних заяв про війну проти України та представив свій викривлений "план миру".
Путін на саміті ШОС зробив ряд заяв щодо війни проти України
Путін на саміті ШОС зробив ряд заяв щодо війни проти України / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін в рамках саміту ШОС зробив ряд цинічних заяв щодо війни Росії проти України та розкрив свій план досягнення миру. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на виступ президента РФ.

Яка причина війни проти України

Російський диктатор зазначив, що так звана "криза", якою він підмінює поняття повномасштабного вторгнення до України та агресивної війни почалась нібито не через дії Росії.

"Криза (так в Росії називають війну проти України - ред.) виникла не в результаті нападу Росії на Україну, а в результаті державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом, а потім спробами за допомогою збройних сил придушити опір тих регіонів України і тих людей в Україні, які цей переворот не прийняли, не підтримали", - вказує воєнний злочинець Путін.

Дивіться відео заяв Путіна:

Путін в Китаї розкрив свій 'план закінчення війни' та назвав цинічну причину її початку
/ Фото: скріншот

Яка умова врегулювання війни

Серед головних причин війни Путін назвав "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".

Він заявив, що домовленості, досягнуті під час зустрічі на Алясці, нібито відкривають можливості для миру в Україні, та пообіцяв поінформувати лідерів ШОС про результати переговорів із Трампом.

За словами російського диктатора, для сталого й довготривалого врегулювання необхідно усунути причини кризи та відновити "справедливий баланс" у сфері безпеки.

"Зрозуміло, що одним із пріоритетних завдань ШОС є підтримка стабільності в країнах-учасницях і по периметру зовнішніх кордонів. Росія підтримує підготовлений до нашого засідання проект програми протидії екстремізму до 2030 року і готова долучитися до реалізації цього документа", - додає Путін.

ШОС
ШОС / Інфографіка: Главред

Як змусити Росію припинити війну - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін може втратити можливість продовжувати війну проти України вже протягом кількох місяців, якщо Сили оборони отримають сучасне потужне озброєння, здатне зруйнувати військову та енергетичну інфраструктуру Росії. Це може призвести до швидкого перелому у війні. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

У розмові з Главредом дипломат зазначив, що якщо Путін і надалі відмовлятиметься від перемир’я, а Україна завдасть РФ значних ударів за допомогою нового озброєння, вже за кілька місяців Москва може втратити спроможність вести бойові дії.

"Якщо зараз Путін усіма силами відмовлятиметься від припинення вогню, якщо в нас з'являться нові потужні засоби ураження, і якщо впродовж найближчих місяців ми зможемо поламати російську військову та енергетичну інфраструктуру, то Путін уже за декілька місяців не матиме можливості вести війну. При цьому він знатиме, що ми не скорочуємо чисельність своєї армії, а, навпаки, зміцнюємо її разом з американськими та європейськими партнерами. Адже Зеленський у Вашингтоні зробив дуже грамотний тактичний хід, коли сказав Трампу: "Ти хочеш заробляти? Ось тобі пакет на 100 мільярдів доларів. Давай, ми готові купувати за європейські гроші твою зброю", - каже Огризко.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країни Європи готують детальні плани щодо можливого розміщення військ в Україні після завершення війни, і ці дії матимуть повну підтримку з боку США. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський нагадав про завершення терміну двотижневого ультиматуму, який президент США Дональд Трамп висунув Росії, вимагаючи підтвердження готовності до справжніх переговорів.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, війна Росії проти України може тривати ще довго. Водночас Захід прагне завершення бойових дій, але не ціною втрати Україною своєї незалежності.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

