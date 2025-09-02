Росіянам спростять поїздки до Китаю: КНР відкриє безвіз на рік

Раніше росіянам для візиту до Китаю була потрібна віза, за винятком поїздок у Гонконг, Макао або на острів Хайнань.

Сі Цзіньпін у Володимир Путін провели переговори в Пекіні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Китай запровадить на рік пробний 30-денний безвізовий режим для росіян. Про це заявив на брифінгу в Пекіні офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь.

Безвіз для власників звичайних російських паспортів почне діяти з 15 вересня 2025 року до 14 вересня 2026-го, пишуть офіційні російські ЗМІ.

Росіяни можуть відвідати Китай за безвізовим режимом із метою бізнесу, туризму, відвідування родичів або друзів чи обміну візитами терміном до 30 днів.

Представник китайської сторони повідомив про рішення розширити перелік держав, громадяни яких можуть в'їжджати до Китаю без візи - з метою подальшого сприяння взаємному туризму.

До цього росіянам для візиту до Китаю була потрібна віза, за винятком поїздок у Гонконг, Макао або на острів Хайнань у складі тургрупи.

Путін і Сі Цзіньпін провели переговори

Агентство Сіньхуа повідомляє, що 2 вересня голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним. За даними ТАСС, сторони обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес.

Під час переговорів з Путіним у Пекіні голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що "китайсько-російські відносини слугують еталоном відносин між великими державами, що характеризуються вічним добросусідством і дружбою, всеосяжною стратегічною взаємодією, взаємовигідним співробітництвом та обопільним виграшем".

Сайт Кремля повідомляє, що переговори Путіна і Сі Цзіньпіна продовжилися в особистій резиденції глави КНР Чжуннаньхай.

З російського боку в заході взяли участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, заступник керівника Адміністрації президента Максим Орєшкін, помічник президента Юрій Ушаков і міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Саміт ШОС у Китаї - що відомо

31 серпня в Китаї стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). До китайського портового міста Тяньцзінь прибули: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіан, прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф, російський диктатор Володимир Путін та інші.

Що таке ШОС / Інфографіка: Главред ​

Як пише Bloomberg, лідери низки країн планують обговорити майбутнє групи під керівництвом Пекіна, який прагне запропонувати альтернативу світовому порядку, сформованому США.

Сі Цзіньпін під час саміту ШОС заявив, що організація має відігравати ключову роль у зміцненні миру, стабільності та глобального розвитку. Очікується, що він представить план "конструктивного захисту післявоєнного міжнародного порядку", який має стати "основою для вдосконалення системи глобального управління", передає South China Morning Post.

Глава РФ Путін у рамках саміту ШОС зробив низку цинічних заяв щодо війни Росії проти України та розкрив свій план досягнення миру.

Серед головних причин війни Путін назвав "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".

Він заявив, що домовленості, досягнуті під час зустрічі на Алясці, нібито відкривають можливості для миру в Україні, та пообіцяв поінформувати лідерів ШОС про результати перемовин із Трампом.

За словами російського диктатора, для стійкого і довготривалого врегулювання необхідно усунути причини кризи і відновити "справедливий баланс" у сфері безпеки.

Як змусити Китай відмовитися від російської нафти - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що необхідно думати про те, що має зробити Київ, щоб Китай відмовився від російських нафти і газу.

"Наприклад, хто сказав, що не можна підірвати газопровід "Сила Сибіру" або газові родовища в Уренгої, звідки йде газ на Китай? Китай у нас теж не питав дозволу на постачання нафти і газу з Росії. А успішна операція СБУ, під час якої було знищено російські стратегічні бомбардувальники, показала, що все це можна зробити, і ракети для цього не потрібні. А далі, як десерт, прокинулися європейці - мовляв, виявляється, і так можна діяти. Тож, насамперед, працювати потрібно самим", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

На його думку, перебіг війни, перемога в ній і швидкість досягнення перемоги залежать виключно від України.

