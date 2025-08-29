Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову

Анна Косик
29 серпня 2025, 14:04оновлено 29 серпня, 15:11
2302
Російський диктатор чекає на фінальні напрацювання експертів.
Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову
У Кремлі пояснили, чи готовий Путін до зустрічі з Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Пєсков:

  • Путін не виключає, що зустрінеться з Зеленським
  • Робота над зустріччю лідерів наразі не вирує
  • Кремль спеціально не розкриває деталі зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Кремлівський диктатор Володимир Путін не виключає, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це, як передають росЗМІ, заявив прессекретар очільника країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена. Наразі не можна сказати, що робота на експертному рівні бурлить.

відео дня

Чого вимагає Росія, щоб зустріч лідерів відбулася

Пєсков наголосив, що успішна зустріч потребує "фіналізації напрацювання", які повинні бути попередньо завершені. При цьому він зазначив, що РФ нібито зберігає готовність до переговорів, а "усі позиції Росії щодо врегулювання були доведені до Києва, положення письмово передані українській стороні".

Про що Путін планує говорити у Китаї

Речник диктатора також не оминув тему поїздки Путіна в Китай, а саме Тяньцзінь та Пекін. Найімовірніше, метою візиту буде розкриття потенціалу двосторонньої співпраці між країнами.

Це, найімовірніше, вказує на те, що позиція Китаю щодо Росії залишається незмінною і країна не зацікавлена у встановленні справедливого миру в Україні.

Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Як ймовірність зустрічі Путіна і Трампа оцінюють експерти

Раніше CNN з посиланням на аналітиків повідомило, що насправді глава Кремля не готовий до прямих переговорів з Зеленським. Причиною цього є те, що зустріч Путіна з Зеленським стане прямим визнанням українського президента як легітимного лідера країни, що суперечить російській пропаганді.

"Путіну доведеться змиритися з невдачею зустрічі з президентом, якого він вважає жартом із країни, якої не існує", - пояснила Орися Луцевич з Chatham House.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Раніше, як писав Главред, політолог Володимир Фесенко спрогнозував, що від переговорів між Зеленським та Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взагалі зазначив, що очікувана зустріч між президентом РФ Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським може не відбудуться.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що закінчити війну в Україні без прямої зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним - неможливо.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков новини України зустріч Зеленського з Путіним
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ситуація стрімко почала загострюватися": військовий розповів про бої за Покровськ

"Ситуація стрімко почала загострюватися": військовий розповів про бої за Покровськ

14:22Фронт
Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

14:07Синоптик
Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову

Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову

14:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - гроші

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - гроші

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини на чайній плантації за 15 с

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Останні новини

14:56

Ключова станція: Сили оборони уразили важливий об'єкт забезпечення армії РФ

14:22

"Ситуація стрімко почала загострюватися": військовий розповів про бої за Покровськ

14:07

Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

14:05

Гороскоп на завтра 30 серпня: Овнам - велика сварка, Козорогам - радісні новини

14:04

Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
13:55

Запаху та бруду більше не буде: який предмет потрібно покласти у злив раковиниВідео

13:32

Вже такі дорослі: Ірина Білик показала несподіване фото своїх синів

13:11

В останні дні літа ціна раптово впала: в Україні подешевшав базовий продукт

13:06

Мотивація для Кремля: названо три фактори, які прискорять завершення війниВідео

Реклама
12:49

Обмін територіями, якого не було: як Віткофф спричинив хаос у переговорах про мир

12:43

Удар армії РФ по Києву: аварійно-рятувальні роботи завершено

12:32

Терпець увірвався: принц Вільям ухвалив радикальне рішення щодо Гаррі

12:19

Винен у краху: РосЗМІ несподівано заступилися за Пугачову

12:16

"Схоже, це фіаско": бійці ГУР вразили дорогий російський комплекс у Криму

12:15

Треба знайти четвертого кота: більшість людей побачить лише трьох тварин

12:01

Дуже моторошні, але не отруйні: в Україні ростуть дивні та рідкісні грибиВідео

12:01

Без молока і яєць: рецепт неймовірно смачних і оригінальних млинців

11:40

Захід не воюватиме за Україну: які гарантії безпеки може отримати КиївВідео

11:40

Чи можна упорядковувати могилу до 40 днів після похорону: священник відповівВідео

11:02

Дефіцит та подорожчання бензину в РФ: в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ

Реклама
10:58

У Венеції на кінофестивалі з'явився триколор: МЗС і Мінкульт України відреагували

10:57

В США назвали спосіб закінчення війни в Україні не на користь Путіна - ЗМІ

10:40

"Майже завжди приречені": путініста Єфремова в сім'ї чекало горе

10:36

Нестерпна спека накриває Україну: де вдарить +36 градусів

10:19

Пішов до своєї музи: помер відомий композитор, чоловік Майї Плісецької

10:07

Авто перекинулося на дах: у Києві сталася смертельна ДТП із поліцейськими

10:02

Усю систему постачання армії РФ ослаблено: партизани проникли в тил ворога

09:59

Курс долара та євро з 1 вересня: чи потрібно готуватись до різких стрибків

09:45

Жахливий персонаж: у Голлівуді знімають фільм про диктатора Путіна

09:37

"Панує плутанина": як Трамп хоче закінчити війну та чому Європа збентежена

09:27

ЗСУ пробиваються біля Покровська, окупантів масово ліквідовують - ISW

09:23

Навіщо птахи купаються в піску: лише одиниці знають правильну відповідьВідео

09:00

В інвалідному кріслі і не може говорити: у мережі з'явилося відео Едіти П'єхиВідео

08:25

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

08:10

Росія катує систематично і з фантазією: навіщо РФ виходить із конвенції про запобігання катуваннямПогляд

08:04

Не важливо якою мовою говориш: Каменських розлютила своїм висловлюванням у СШАВідео

08:01

Уперше в історії: FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами КалібрВідео

07:30

Став тінню себе: папараці вдалося сфотографувати невпізнанного Міккі Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

07:10

Де три відмінності між двома чоловіками з гітарою: на пошуки відповіді є всього 27 секунд

Реклама
06:47

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

06:17

Від уроків "Мінська" до нової коаліції союзниківПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з автомобілем біля скелі за 10 с

05:23

Навіщо німці кладуть під килим фольгу: незвичний лайфхак

04:30

Визнання та новий етап: трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі 29 серпня

04:07

Чому кіт лиже, а потім раптово кусає - пояснення зоологів здивуєВідео

03:30

Гороскоп Таро на вересень 2025: Овнам - стрес, Тельцям - свято, Близнюкам - грошіВідео

02:34

Справжню назву стерли на початку ХХ століття: хто і чому перейменував Південний БугВідео

02:05

Кількість загиблих у Києві зросла: влада розкрила масштаби нічного удару

01:56

Алмаз, якому судилося стати діамантом: Ольга Сумська показала себе в юності

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти