Путін може зустрітися з Зеленським: у Кремлі назвали умову

У Кремлі пояснили, чи готовий Путін до зустрічі з Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Пєсков:

Путін не виключає, що зустрінеться з Зеленським

Робота над зустріччю лідерів наразі не вирує

Кремль спеціально не розкриває деталі зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Кремлівський диктатор Володимир Путін не виключає, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це, як передають росЗМІ, заявив прессекретар очільника країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена. Наразі не можна сказати, що робота на експертному рівні бурлить.

Чого вимагає Росія, щоб зустріч лідерів відбулася

Пєсков наголосив, що успішна зустріч потребує "фіналізації напрацювання", які повинні бути попередньо завершені. При цьому він зазначив, що РФ нібито зберігає готовність до переговорів, а "усі позиції Росії щодо врегулювання були доведені до Києва, положення письмово передані українській стороні".

Про що Путін планує говорити у Китаї

Речник диктатора також не оминув тему поїздки Путіна в Китай, а саме Тяньцзінь та Пекін. Найімовірніше, метою візиту буде розкриття потенціалу двосторонньої співпраці між країнами.

Це, найімовірніше, вказує на те, що позиція Китаю щодо Росії залишається незмінною і країна не зацікавлена у встановленні справедливого миру в Україні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Як ймовірність зустрічі Путіна і Трампа оцінюють експерти

Раніше CNN з посиланням на аналітиків повідомило, що насправді глава Кремля не готовий до прямих переговорів з Зеленським. Причиною цього є те, що зустріч Путіна з Зеленським стане прямим визнанням українського президента як легітимного лідера країни, що суперечить російській пропаганді.

"Путіну доведеться змиритися з невдачею зустрічі з президентом, якого він вважає жартом із країни, якої не існує", - пояснила Орися Луцевич з Chatham House.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Раніше, як писав Главред, політолог Володимир Фесенко спрогнозував, що від переговорів між Зеленським та Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взагалі зазначив, що очікувана зустріч між президентом РФ Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським може не відбудуться.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що закінчити війну в Україні без прямої зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним - неможливо.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

