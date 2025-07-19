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Упертість Путіна щодо України стане грандіозною помилкою для РФ - WP

Руслана Заклінська
19 липня 2025, 17:45
2017
Риторика Кремля дедалі більше зводить війну до боротьби не з Україною, а із Заходом загалом.
Упертість Путіна щодо України стане грандіозною помилкою для РФ - WP
Відмова Путіна від компромісу щодо України стане фатальною для РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Головне:

  • Путін не збирається йти на компроміс у війні в Україні
  • Така позиція Путіна дорого коштуватиме Росії
  • Війна послабила вплив Москви на союзників та зменшила її роль на Близькому Сході

Російський лідер Володимир Путін не має наміру йти на компроміс у війні в Україні. Така позиція руйнує будь-які сподівання на мирну угоду, здатну покласти край війні або відновити відносини Москви із Заходом. Про це пише The Washington Post.

"Аналітики вважають відмову від компромісу стратегічною помилкою, яка обійдеться Росії в колосальну ціну з точки зору міжнародного впливу, ринків для експорту енергоресурсів і глобальних союзників", - йдеться у матеріалі.

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Як зазначає експерт з Росії Майкл Кіммадж, позиція Путіна не базується на раціональних безпекових інтересах, а є радше "емоційною фіксацією". Зокрема, вимоги не допустити вступу України в НАТО і визнати за Росією окуповані території - свідчення особистих амбіцій, а не державної логіки. Путін, за словами Кіммаджа, "мститься" Україні за відмову бути лояльною союзною державою, подібною до Білорусі.

"Це глибоко ірраціонально, навіть фанатично, але це одна з багатьох причин, через які я думаю, що Путін просто не може відсторонитися від цієї війни", - зазначив Кіммадж.

Втрата впливу та ізоляція

На тлі війни погіршуються відносини Росії навіть із її традиційними партнерами - Вірменією, Казахстаном і Азербайджаном. Колись Путін пишався своєю здатністю вести переговори з ключовими гравцями на Близькому Сході, однак зараз цей вплив суттєво зменшився.

Крім того, економічна ситуація в Росії суттєво ускладнилася. До 2022 року Москва експортувала майже половину своєї нафти й понад 70% газу до Європи. Сьогодні, внаслідок санкцій та розриву зв'язків, більшість енергоносіїв продається Китаю та Індії за зниженими цінами, що значно скорочує доходи бюджету.

Аналітики також звертають увагу на небезпечну трансформацію російської економіки - вона дедалі більше орієнтована на військове виробництво, а обмежені торговельні можливості, разом із майбутнім тягарем військових пенсій, загрожують "довгостроковому процвітанню" країни.

У виданні наголосили, що навіть зміна влади в США, зокрема повернення Дональда Трампа, не обіцяє завершення війни. Нездатність Путіна скористатися минулими поступками Трампа лише посилює переконання російських еліт, що США - вічний ворог.

У риториці Кремля війна дедалі частіше постає як "місіонерська боротьба" Росії проти Заходу. Це підкріплює ідею війни не лише з Україною, а із цілою системою західних цінностей і геополітичних впливів.

Історик Стівен Коткін нагадує, що Росія завжди процвітала, коли будувала економічні зв’язки із Заходом, а не ізолювалася від нього. Іронія полягає в тому, що до повномасштабного вторгнення в Україну вплив Кремля на неї був набагато сильнішим, ніж тепер.

"До спроби завоювати її всю Росія мала набагато більший вплив на Україну, ніж сьогодні. Багато в чому через застосування сили позиції Росії в Євразії, зокрема і в регіонах, де вона колись панувала, слабшають", - пише Коткін.

Війна в Україні - новини з темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не зможе змусити Путіна відмовитися від війни в Україні, і у разі загострення Кремль може оголосити примусову мобілізацію. Аналітики вважають, що Путін готовий піти на крайні заходи, щоб уникнути поразки, жертвуючи внутрішньою стабільністю Росії.

Раніше адміністрація Трампа дала Росії 50 днів на припинення війни. Якщо Кремль не погодиться, США введуть нищівні мита та санкції — також проти країн, що купують російську нафту.

Крім цього, Росія не має ресурсів і часу, щоб воювати проти України десятиліттями, вважає дипломат і нардеп Богдан Яременко. За його словами, РФ вичерпає економічні можливості до 2026–2027 років,

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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