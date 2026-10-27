РФ вдарила балістикою по Південному мосту в Києві: Ігнат розповів про його стан

Удар по Південному мосту в Києві завдали кількома ракетами. Ігнат повідомив, що міст можна відновити, але ремонт потребуватиме часу.

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Ігнат розповів про наслідки ударів по Південному мосту в Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Ігнат розповів про наслідки удару РФ по Південному мосту

Росія випустила по Києву 16 балістичних ракет

РФ змінила тактику ракетних атак на столицю

Країна-агресорка Росія спрямувала кілька балістичних ракет по Південному мосту в Києві під час масованої атаки в ніч проти 27 жовтня. Пошкодження мостового полотна можна відновити, однак ремонт потребуватиме часу. Загалом ворог застосував 16 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або зенітних ракет С-400. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Що відомо про пошкодження Південного мосту

Російські війська атакували одну з важливих транспортних споруд столиці під час чергового масованого обстрілу. За словами Ігната, пошкодження не означає, що міст неможливо відновити, проте ремонтні роботи можуть створити незручності для мешканців Києва.

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"Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності. Для того щоб його відновити, потрібен час", - наголосив Ігнат.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Якими ракетами Росія атакувала міст

Під час нічного обстрілу противник використав два типи ракет, однак остаточно встановити, які саме боєприпаси влучили в Південний міст, мають фахівці, які працюють на місцях ударів.

"Сьогодні було лише два типи ракет, які противник застосовував. Це "Іскандер-М" або ж С-400, зенітні ракети", - зазначив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, з 14 жовтня це вже четвертий масований удар балістичними ракетами по українській столиці.

С-400 / Інфографіка: Главред

Як змінилася тактика російських ударів по Києву

Останнім часом російські війська почали розподіляти ракетні атаки на кілька хвиль протягом ночі. Обстріли супроводжуються запусками ударних безпілотників, зокрема реактивних і оснащених бензиновими двигунами.

"Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягують на хвилі атак… Отак хвилями балістикою б'ють. Це супроводжується атаками дронів - реактивними і з бензиновими двигунами", - розповів Ігнат.

Під час останньої атаки Росія використала значно менше реактивних безпілотників, ніж раніше. За даними речника Повітряних сил, противник запустив 69 таких дронів, 56 із них українські військові знищили.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Експерт назвав головну небезпеку ударів РФ по мостах у Києві

Російські удари по мостах Києва можуть призвести до людських жертв, економічних втрат і відтоку населення. Водночас повністю зупинити життя столиці такими атаками навряд чи вдасться. Про це повідомив транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв'ю Главреду.

Навіть за умов серйозних транспортних проблем столиця здатна продовжувати функціонувати. Беспалов нагадав, що подібні труднощі вже виникали під час сильних снігопадів.

"У нас уже бували ситуації, наприклад під час сильних снігопадів, коли місто фактично переживало транспортний параліч. Але загалом повністю зупинити Київ неможливо", - наголосив експерт.

Водночас пошкодження мостів може створити серйозні проблеми для економіки та повсякденного життя киян. Особливо небезпечними такі атаки можуть бути для людей, яким потрібна термінова медична чи інша допомога.

"У той самий час можна послабити економічну активність, викликати відтік населення, паралізувати роботу окремих установ. Можуть бути і додаткові людські жертви, наприклад, через те, що екстрений транспорт не зможе вчасно дістатися місця призначення", - попередив Беспалов.

За оцінкою експерта, атаки на столичні мости можуть стати інструментом терору. Росія здатна створювати фізично та психологічно нестерпні умови для життя в Києві, намагаючись залякати його мешканців.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський зазначав, що в ніч на 27 жовтня ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру у людних місцях, де відсутні будь-які військові об'єкти. За його словами, унаслідок влучань серйозних пошкоджень зазнали території біля станцій метро, житлові квартали, міський парк та кампус Державного торговельно-економічного університету, де постраждали гуртожитки і студенти, а на місцях руйнувань тривають рятувальні роботи під загрозою повторних ударів.

До цього Повітряні сили ЗСУ та оперативні джерела підтвердили численні влучання балістичних ракет у кількох районах столиці. Зокрема, під час нічного обстрілу ворог застосував до десяти ракет типу С-400, унаслідок чого у Деснянському районі було уражено нежитлову інфраструктуру та медичний центр, а поранення отримали цивільні мешканці та медики бригади швидкої допомоги.

Раніше українська розвідка та моніторингові канали застерігали мешканців столиці про підвищену загрозу застосування балістики з боку РФ.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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