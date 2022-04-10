Прив'язали до дерева і жорстоко катували: під Києвом рашисти замучили пенсіонера

Нещасний старий прив'язаний до дерева, а на його тілі видно сліди тортур.
Після того як Збройні сили України вибили російських окупантів з території Київська область, з'являються все нові факти про звірства росіян.
В Мережі опубліковано відео, на якому зображений пенсіонер, якого прив'язали до дерева і жорстоко замучили російські нацисти.
"Ще одну по-звірячому вбиту жертву рашистських катів знайшли в селі Мощун Київської області. Нещасний старий прив'язаний до дерева, а на його тілі видно сліди тортур", розповів подробиці радник глави МВС Антон Геращенко.
Нагадаємо, раніше в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.
Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі і відрізали частини тіла.
У свою чергу, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що в Бучі на Київщині п'ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку. Після цього вона завагітніла.
Також загарбники зґвалтували 11 – річного хлопчика на очах у мами-а саму нещасну прив'язали до стільця і змусили невідривно дивитися.
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