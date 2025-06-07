Від машини нічого не лишилось: у Дніпрі підірвали авто прокурора

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких завербували російські спецслужби. Вони підклали вибухівку під машину.

https://glavred.net/ukraine/ot-mashiny-nichego-ne-ostalos-v-dnepre-vzorvali-avto-prokurora-10671455.html Посилання скопійоване

У Дніпрі підірвали машину прокурора / Колаж: Главред, фото: СБУ, Офіс генпрокурора

Що відомо:

У Дніпрі підірвали машину прокурора

Завербовані чоловіки підклали вибухівку під машину

Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами

У Дніпрі підірвали автомобіль співробітника прокуратури. За лічені години після цього вдалося встановити та затримати двох агентів російських спецслужб. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Теракт стався 6 червня. Агенти встановили саморобний вибуховий пристрій під автівку співробітника прокуратури. Унаслідок цього правоохоронець отримав легкі ушкодження. При цьому його автомобіль був повністю знищений. Нині життю прокурора нічого не загрожує.

відео дня

"Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 2 чоловіків, яких РФ завербувала через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей". Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за "потенційною ціллю" та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту", - йдеться у повідомленні.

У Офісі генерального прокурора уточнили, що зловмисниками виявились місцеві мешканці. Їх підозрюють у вчиненні терористичного акту. Затриманим планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні країна-агресор Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред