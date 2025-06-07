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У РФ горить склад із деталями для БпЛА - в небо здіймається величезний стовп диму

Руслана Заклінська
7 червня 2025, 18:52
248
У російському Азові спалахнула масштабна пожежа на складі пластику та полімерів.
У РФ горить склад із деталями для БпЛА - в небо здіймається величезний стовп диму
У Росії горить склад, де виготовляли деталі для БПЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • У Ростовській області РФ спалахнула масштабна пожежа
  • Загорівся складі пластику та полімерів, де виготовляли коплектуючі для БпЛА
  • Для гасіння залучили понад десять пожежних бригад

У місті Азов Ростовської області спалахнула масштабна пожежа на складі пластику та полімерних матеріалів. Останнім часом на цьому об'єкті виготовляли комплектуючі для дронів. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, пожежа виникла на складі в районі вулиці Побєди, 47 Ж. Саме там ворог виготовляв деталі для безпілотних літальних апаратів.

відео дня

Андрющенко розповів, що для ліквідації вогню у РФ залучили понад десять пожежних бригад.

"Намагаються задушити 13 бригад пожежників. Не виходить чогось. І треба ж, щоб так співпало, що з тих країв тільки-но повернулись наші з Маріупольського Спротиву. Співпадіння. Не інакше. Або, ні", - зазначив він.

Дивіться відео масштабної пожежі у Ростовські області:

У РФ горить склад із деталями для БпЛА - в небо здіймається величезний стовп диму
Пожежа на російському складі із комплектуючими для дронів / Фото: скріншот

Ураження російських об'єктів - новини за темою

Нагадаємо, 31 травня у Красногорську Московської області спалахнула масштабна пожежа на заводі "Колеснік", що виробляє гумове взуття. За даними пропагандистських ЗМІ, вогонь охопив близько 4 тисяч квадратних метрів, а дим було видно навіть із різних районів Москви.

Також 3 червня Служба безпеки України втретє успішно вразила Кримський міст — цього разу під водою. Операція тривала кілька місяців: агенти замінували опори мосту, а 3 червня близько 4:44 ранку активували перший вибух. Вибухівкою в еквіваленті 1100 кг тротилу було сильно пошкоджено підводні підпірки, міст тепер в аварійному стані.

Як повідомляв Главред, 7 червня на Курському напрямку українські військові збили ворожий Су-35.

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Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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