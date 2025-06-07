Процес був зірваний: на коли перенесли обмін тілами загиблих та полоненими

Нині триває підготовка до обміну тяжкохворими та тяжкопораненими, молодими людьми та тілами загиблих.

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Обмін тілами перенесли на наступний тиждень / Колаж: Главред, фото: КШППВ

Що відомо:

РФ зірвала обмін полоненими та тілами загиблих

Обмін полоненими може відбутись наступного тижня

РФ затягує процес обміну тілами загиблих та полоненими військовими. Обмін перенесли на наступний тиждень. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, пише ВВС.

Нині триває підготовка до обміну тяжкохворими та тяжкопораненими, молодими людьми та тілами загиблих.

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РФ заявляла про нібито початок репатріаційних заходів. Водночас українська сторона акцентувала на тому, що такі заяви не відповідають дійсності.

РБК-Україна з посиланням на власні джерела зазначала, що Київ вимагає, аби обмін не був "сліпим", а йшов за погодженими списками.

"Тому наша сторона зараз формує списки й вимагає цього від них. Обмін ретельно готується, але через маніпуляції з боку Росії він, найімовірніше, буде перенесений",– йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими - новини за темою

Як повідомляв Главред, 2 червня 2025 року в Стамбулі за посередництва Туреччини пройшов другий раунд прямих переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони обговорили обмін за принципом "всіх на всіх", передусім щодо поранених, важкохворих і молодих солдатів. Також домовились про повернення тіл 6 тисяч загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 2 червня повідомив, що Україна та Росія погодилися на обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000", з можливістю додаткового обміну "200 на 200". За його словами, сторони мають обмінятися списками вже цього тижня.

Згодом Зеленський розповів, що вже 7–8 червня може відбутися новий обмін полоненими між Україною та РФ. Планують повернути 500 українських військових. Також готується репатріація тіл загиблих — РФ ідентифікувала лише 15–20% тіл, які має.

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