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"Трусить" жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
8 червня 2025, 06:30
7375
У ці дні людям варто бути обережними. Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я.
магнітна буря
Україну атакувала затяжна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Після попереднього 8-бального піку, який був 3 червня, потужність магнітної бурі пішла на спад. Наступні два дні буря зупинилася на рівні 6-ти балів. 6 червня вона опустилася майже до 4-х балів, але наступного дня вдарила з новою силою.

відео дня

7 червня потужність магнітної бурі зросла до 5-ти балів. Очікується, що з 8 по 10 червня включно сила буде 4-бальною.

магнітна буря
Україну атакувала затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 8 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 36 сонячних плям.

'Трусить' жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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