8 червня - Трійця: народні прикмети і що не можна робити цього дня

Свято присвячене таємниці Пресвятої Трійці - єдності Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа.

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8 червня - Трійця / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Коротко:

Яке 8 червня церковне свято

Що не можна робити 8 червня

Народні прикмети і традиції

У неділю, 8 червня, віряни святкують Трійцю. Одне з найбільших свят у церковному календарі. Ще одна назва - П'ятидесятниця. Свято прив'язане до Великодня, а тому немає постійної дати. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке 8 червня церковне свято за новим календарем

Згідно з Євангельською розповіддю, учні Ісуса зібралися разом у Єрусалимі, коли раптом почули шум із неба, схожий на бурю. Над кожним із них з'явився вогненний язик - знак того, що на них зійшов Святий Дух. І апостоли почали говорити мовами різних народів - так, щоб кожен прибулий у місто чужинець почув Божу істину своєю рідною мовою.

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Цей момент став переломним: учні вже не були заляканими людьми, які ховалися. Вони перетворилися на сміливих благовісників. Так почалася місія Церкви, яка триває понад дві тисячі років.

Свято присвячене таємниці Пресвятої Трійці - єдності Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа. Християнська віра сповідує, що Бог один, але відкривається людині в трьох іпостасях. У день Трійці Церква особливо підкреслює цю глибоку правду - Бог є Любов і Спілкування, а не самотність.

Що не можна робити 8 червня

Не можна працювати на городі - вважається, що цього дня земля "свята".

Не слід різати, шити, в'язати - будь-які гострі предмети використовувати забороняється.

Забороняється купатися у відкритих водоймах - на Зелені святки (як Трійцю називають у народі) русалки стають особливо активними.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ - чекайте на грибне літо і багато зелені;

птахи "купаються" в пилу - до спеки;

сонячна і тиха погода - буде тепле літо;

бджоли дуже активні - чекайте сухого літа;

вітер із півночі - до прохолодного літа;

вранці густа трава - добре вродить зерно.

У народі 8 червня носило назву Карп Карполов. Це образ, що виник в уяві наших предків і пов'язаний із початком літа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 червня

Які завтра іменини: Василь, Костянтин, Павло, Федір, Меланія.

Талісманом людини, народженої 8 червня є берил. Мінерал, що сяє в найрізноманітніших відтінках. Берил з давніх часів вважався могутнім оберегом. Йому приписували здатність відганяти темну енергію і всілякий негатив, захищаючи свого власника від зла і неприємностей.

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