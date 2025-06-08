Сварка Трампа і Маска: президент США жорстко обізвав мільярдера

Американський президент Дональд Трамп назвав Маска "заядлим наркоманом".

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Трамп назвав Маска наркоманом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Про що йдеться:

Трамп і Маск сильно посварилися

Трамп назвав Маска наркоманом

Американський президент Дональд Трам посварився з мільярдером Ілоном Маском. Після сварки Трамп раптово навіть обізвав Маска. Про це повідомляє The Washington Post.

Маску призначили кетамін для лікування депресії. Під час передвиборної кампанії він вживав багато цих ліків. Трамп і Макс сварилися, американський президент просив оточуючих не погіршувати ситуацію підливанням масла у вогонь.

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Згодом все ж розрив між Маском та Трампом став очевидним. Мільярдер посварився також з членами Кабінеті міністрів і побився з один із них. Про розлад повідомляли багато людей.

"Президент Трамп і вся адміністрація продовжуватимуть важливу місію скорочення марнотратства, шахрайства та зловживань з боку нашого федерального уряду від імені платників податків, і прийняття законопроекту "Єдиний великий прекрасний закон" має вирішальне значення для досягнення цієї місії"", – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Після однієї з розмов Трамп навіть не витримав і назвав Маска "заядлим наркоманом". Він додав, що не планує миритися з Маском і раніше його давали "багато поблажок".

Хто такий Ілон Маск / Главред - інфографіка

Гостра публічна сварка між Маском та Трампом - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував свого друга і радника — мільярдера Ілона Маска. Лідер США заявив, що раніше підтримував Маска, але тепер відчуває глибоке розчарування. Відомо, що розкол між Дональдом Трампом та Ілоном Маском загострився після того, як Маск публічно розкритикував законопроєкт Трампа про податки та витрати.

Підприємець назвав його "огидною мерзотою", різко виступивши проти збільшення дефіциту бюджету США. У соцмережі X Маск продовжив публічні нападки, іронічно назвавши законопроєкт Трампа "Big Ugly Bill" ("великий огидний законопроєкт"). Маск навіть запустив опитування на своїй сторінці у соцмережі X (раніше Twitter), у якому запропонував створити нову політичну партію в США. Трамп, своєю чергою, пригрозив Маску припинити фінансування.

Нагадаємо, у ЗМІ раніше повідомляли, що Ілон Маск зник із публічного простору, хоча ще нещодавно активно фігурував у медіа, соцмережах і політичних колах. За даними Politico, про нього перестали згадувати і Дональд Трамп, і Білий дім. Це може бути пов’язано з тим, що рейтинг Маска нижчий за рейтинг Трампа, і його згадування шкодить Республіканській партії. Дехто з республіканців прямо заявив: "Із ним покінчено, люди його ненавидять".

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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