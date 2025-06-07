Перше за 28 років 'золото': Онофрійчук перемогла на Євро в особистому багатоборстві

Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві з художньої гімнастики.

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Гімнастка Онофрійчук перемогла у багатоборстві на Євро-2025 / Колаж: Главред, фото: НОК України, скріншот з відео

Що відомо:

Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві з художньої гімнастики

Її результат - 117,800 бала

На другомі місці - болгарка Стіліана Ніколова, а на третьому - Дар'я Варфоломеєва (Німеччина)

Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві з художньої гімнастики з результатом 117,800 бала. Українська гімнастка випередила срібну призерку Стіліану Ніколову з Болгарії на 1,100 бала. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Континентальна першість проходить у столиці Естонії - Таллінні. У передостанній день змагань були розіграні медалі в особистому та груповому багатоборстві.

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"Для Таїсії доросле Євро-2025 — друге у кар'єрі: у минулому сезоні вона дебютувала на континентальній першості серед дорослих і здобула бронзу у вправах з обручем, а цьогоріч стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві", - розповіли в НОК України.

У Таллінні Онофрійчук здобула перемогу з результатом 117,800 бала, випередивши найближчу конкурентку — болгарку Стіляну Ніколову, яка набрала 116,700 бала. Третє місце посіла Дар'я Варфоломеєва, колишня представниця Росії, яка тепер виступає за Німеччину (115,150 бала). Ще одна українська спортсменка, Поліна Каріка, фінішувала на 10-му місці.

17-річна українська гімнастка Таїсія заявила про свої лідерські амбіції ще в кваліфікації, показавши найвищий результат — 90,050 бала. У фіналі вона продовжила домінувати, отримавши найкращі оцінки у вправах з обручем (29,950 бала) та м’ячем (28,600 бала). Фінал проходив у двох групах, і Онофрійчук змагалася у групі А, де зберегла лідерство до самого кінця, незважаючи на тиск з боку болгарської суперниці.

Дивіться відео оголошення результатів:

Оголошення результатів / Фото: скріншот

"Це перша за 28 років золота медаль України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві і лише третя в історії", - наголосили в НОК.

На честь перемоги Таїсії Онофрійчук пролунав гімн України:

Гімн на честь перемоги Онофрійчук / Фото: скріншот

Для Таїсії це був другий виступ на чемпіонаті Європи. У 2024 році вона дебютувала на континентальній першості, де посіла 9 місце. Відтоді спортсменка значно покращила свої результати: лише у 2025 році вона взяла участь у шести міжнародних турнірах і здобула 29 медалей з 30 можливих: 18 золотих, 7 срібних та 4 бронзові медалі.

Новини спорту

Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу між "Шахтарем" і "Динамо" у Житомирі завершився нічиєю 1:1 після основного і додаткового часу. Голами відзначилися Ярмоленко (44 хв.) та Кауан Еліас (64 хв.). Переможець визначився в серії пенальті — 6:5 на користь "Шахтаря".

Також 21 травня у фіналі Ліги Європи УЄФА англійський клуб "Тоттенгем" обіграв "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0 і здобув трофей. Єдиний гол на 42-й хвилині забив Бреннан Джонсон.

Як повідомляв Главред, українська збірна зі стрибків у воду виграла дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Анталії та очолила загальний медальний залік. Дует Ксенії Бочек і Діани Карнафель дебютував на дорослому континентальному рівні з перемогою, набравши 276,84 бала і випередивши суперниць з Німеччини на 10,89 бала.

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Що таке НОК України? НОК України - Національний олімпійський комітет України, громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії, пише Вікіпедія.

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