Загроза перекидання десятків тисяч військових: прогноз нового наступу з Білорусі

Додатково до навчань може бути залучено ще кілька тисяч білоруських військових.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-perebroski-desyatkov-tysyach-voennyh-prognoz-novogo-nastupleniya-iz-belarusi-10671485.html Посилання скопійоване

Білорусь тримає війська на кордоні з Україною / Колаж: Главред, фото: 115 ОБр ТРО, Олег Некало

Важливе із заяв Селезньова:

Тисячі військових постійно перебувають поблизу кордону з Україною

РФ зможе перекинути в Білорусь кілька десятків тисяч військових

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував питання про ймовірність нової агресії з території Білорусі.

"Що стосується білоруської сторони - ми приблизно уявляємо: 2-3 тисячі військових постійно перебувають поблизу кордону з Україною. Це так звані сили посилення. Додатково до навчань може бути залучено ще кілька тисяч білоруських військових, якщо вони будуть причетні до навчань. Але це - ні про що", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Однак якщо Росія зможе перекинути в Білорусь кілька десятків тисяч військових для участі в навчаннях - це вже буде тривожним сигналом. Особливо - залежно від того, в якому саме напрямку ці сили і засоби будуть зосереджуватися, зазначив експерт.

"Давайте відверто: чи є для нас білоруські сусіди друзями, партнерами чи союзниками? Звісно, ні. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вже свого часу обдурив світову спільноту - він присягався і запевняв, що з території Білорусі не буде вторгнення російських солдатів в Україну. Але сталося зовсім навпаки", - нагадав він.

/ Главред

Співрозмовник також вважає, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій.

"І я переконаний, що ми готові. На нашому прикордонні розгорнуто інженерну фортифікацію, комплекс сил територіальної оборони та інші засоби оборони - і вони перебувають у готовності до дій. Як саме поводитимуться наші білоруські сусіди - побачимо. Але недооцінювати ризики не можна", - додав Селезньов.

Загроза на кордоні України та Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що останнім часом у безпосередній близькості до кордону з Білоруссю будь-якого ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, українські підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують.

Раніше ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп повідомив, що в разі перекидання в Білорусь російського угруповання, Україні потрібно розцінювати ситуацію як серйозну і робити висновки, на що можуть бути здатні окупанти.

Напередодні експерт Микола Сунгуровський заявляв, що нарощування військових сил Росією в Білорусі має потенційну загрозу для Києва, Польщі та країн Балтії. Точне місце, куди Росія може спрямувати свої сили, залежатиме від того, де Путін знайде найбільш вразливу точку.

Більше новин:

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред