"Укрпошта" запроваджує нові правила отримання відправлень - що зміниться

Рішення стало відповіддю компанії на відгуки клієнтів щодо черг.

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"Укрпошта" вводить нові правила отримання відправлень / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ukrposhta

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Хто зможе обслуговуватися поза чергою

Чому "Укрпошта" вводить нові правила

З 9 червня клієнти, які приходять в "Укрпошту" тільки за посилками, зможуть отримувати їх без черги. Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти"

"Відтепер, якщо клієнт приходить до відділення "Укрпошти" лише для отримання посилок та їхня кількість не перевищує п'яти одиниць, він може звернутися до оператора та має право на обслуговування позачергово", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що це рішення стало відповіддю компанії на відгуки клієнтів щодо черг, спричинених оплатою комунальних послуг.

Крім того, у компанії зазначили, що рівень вчасно доставлених відправлень "Укрпоштою" наразі сягнув рекордних 98 %, а решта 2 % - це затримки через ворожі обстріли в Донецькій, Сумській та Херсонській областях.

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Що таке "Укрпошта"? Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг і організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

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