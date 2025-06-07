Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

Погода у Дніпрі буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +33 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 червня

Де температура повітря підвищиться до +33 градуса

У яких областях будуть грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 8 червня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть грози, дощі, град та шквали - 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що погода буде спекотною. Вдень на півдні температура повітря підвищиться до +34 градусів. Така спека в Україні триватиме і в неділю, а вже з понеділка очікується похолодання. На заході температура повітря опуститься до +15 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 8 червня

В Україні 8 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі з градом у західних, північно-західних, Вінницькій та Житомирській областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У багатьох областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 17-22°, вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 8 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+33 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +14...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: meteoprog

Погода 8 червня у Києві

У Києві 8 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 17-22°, вдень 30-34°; у Києві вночі 20-22°, вдень 32-34°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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