Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

Ангеліна Підвисоцька
7 червня 2025, 23:44
267
Росіяни вдарили по Дитячій залізниці у центральній частині Харкова.
удар по Харькову
У Харкові загинула очільниця Дитячої залізниці / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Що відомо:

  • РФ вдарила КАБами по Дитячій залізниці у Харкові
  • Внаслідок удару загинула молода очільниця Дитячої залізниці

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Один з вибухів прогримів прямо біля Дитячої залізниці, де гуляє багато дітей. Внаслідок атаки на місці загинула молода співробітниця. Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Лише два тижні тому жінка очолила заклад. Зе 4 залізничника були поранені, їм надають всю необхідну допомогу. Вони перебувають у стані середньої важкості без загрози життю.

відео дня

Раніше повідомлялося про те, що загиблій жінці було 30 років.

  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 7 червня
    Удар по Харкову 7 червня фото: ДСНС

Перцовський акцентував на тому, що ворожив КАБ влучив поруч з виробничими приміщеннями та депо "Малої Південної" дитячої залізниці Харкова.

"З безпекових міркувань її не відкриваємо - відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку", - заявив Перцовський.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 6 червня, сталася ракетно-дронова атака РФ на Київ - пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Були зафіксовані пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня - Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранені, три людини загинули - РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область вторгнення Росії новини Харківщини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

23:44Україна
Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

22:27Війна
Процес був зірваний: на коли перенесли обмін тілами загиблих та полоненими

Процес був зірваний: на коли перенесли обмін тілами загиблих та полоненими

22:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт

Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

3 знаки зодіаку, яким літнє сонцестояння принесе нереальну удачу

3 знаки зодіаку, яким літнє сонцестояння принесе нереальну удачу

Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Останні новини

23:44

Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

23:23

Сварка Трампа та Маска: нам потрібно радіти чи переживати?Погляд

22:27

Мінус Су-35, вертольоти і локомотив з технікою: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

22:10

"З метастазами в печінку і кістки": зірка українського телебачення повідомила про рак

22:03

Процес був зірваний: на коли перенесли обмін тілами загиблих та полоненими

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
21:16

Десятки поранених, "важкі" лежать на землі: моторошні деталі атаки на ХарківФотоВідео

21:14

"Залишилося кілька одиниць": генерал розкрив втрати РФ після операції "Павутина"

19:52

"Його отруїли": український відомий співак у критичному стані

19:38

За дорогу їжу в аеропорту не доведеться платити - правило, про яке знають одиниці

Реклама
19:32

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

18:59

Загроза перекидання десятків тисяч військових: прогноз нового наступу з Білорусі

18:56

Є жертва і багато поранених: РФ вдарила просто по центру ХарковаФото

18:52

У РФ горить склад із деталями для БпЛА - в небо здіймається величезний стовп димуВідео

18:32

"Ми не знаємо": лікарі назвали прогнози хворому путіністу Кіркорову

18:22

F-16 міг збити російський Су-35 ракетою з першого пуску – Defense Express

17:56

День Святої Трійці 8 червня: що категорично не можна робити цього дня

17:16

Перше за 28 років "золото": Онофрійчук перемогла на Євро в особистому багатоборствіВідео

17:09

Ядерні бомбардувальники РФ у вогні: СБУ показала нове відео операції ПавутинаВідео

16:48

Німеччина модернізує армію до 2028 року через загрозу з боку РФ

16:38

Ціни злетіли на 13% за тиждень: в Україні різко дорожчає популярний продуктФото

Реклама
16:35

Від машини нічого не лишилось: у Дніпрі підірвали авто прокурора

16:28

"Це треба виправити": що не так із пам'ятником Ніни Матвієнко і який він має вигляд

16:16

Під загрозою 250-тисячне місто: у DeepState назвали напрямок наступу РФ

15:50

У Затоці на міні в морі підірвалися двоє чоловіків - копи закликали до обережності

15:30

РФ заявила про зрив обміну полоненими і тілами - в Україні прояснили ситуацію

15:23

"Повернуться в Україну": втікачі Винник і Потап потрапили під роздачу

15:23

Як леді тримають чашку для чаю та кави: правила етикетуВідео

14:58

Похолодання накриє Україну: коли температура різко знизиться

14:47

Чи може РФ воювати "вічно": з'явився несподіваний прогноз термінів закінчення війниВідео

13:55

8 червня - Трійця: народні прикмети і що не можна робити цього дня

13:43

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ за ніч: у ЗСУ пояснили, до чого готуватися

13:42

Чи чують нас померлі люди: священник відповівВідео

13:33

Який мед найкорисніший та чим відрізняється травневий мед від звичайного

13:02

"Укрпошта" запроваджує нові правила отримання відправлень - що зміниться

12:33

Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт

12:27

"Ніяких обмежень": відомий співак розповів про стосунки з Тіною Кароль

12:00

Скільки тварин на малюнку: тільки люди із "зором орла" вгадають за 7 секунд

11:55

Подвійне вбивство: у Бельгії зарізали дружину і доньку бійця ЗСУ

11:49

"Святкуємо другу річницю": колишня дружина Комарова здивувала зізнанням

11:40

Удари по ядерних ракетоносцях РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Реклама
11:22

Що можна зробити зі сливи на зиму без консервації

11:20

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією

10:58

Китайський гороскоп на завтра 8 червня: Зміям - страх, Мавпам - зневіра

10:54

Зеленський розкрив деталі "Павутини": чия була зброя і ким були водії фур

10:23

5 загиблих, десятки поранених, масштабні руйнування: наслідки нічного удару РФ по УкраїніФото

09:55

"Це мій вибір": Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ

09:18

Гороскоп на сьогодні 8 червня: Дівам - несподіваний гість, Тельці зірвуть куш

09:10

Як укоренити півонії з букета: садівник назвав найлегший спосібВідео

09:09

"Вони самі дали Путіну привід": Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по УкраїніВідео

08:54

"Абсолютно нове партнерство": Франція анонсувала виробництво дронів в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти