Її призначили лише два тижні тому: що відомо про загиблу жінку у Харкові

Росіяни вдарили по Дитячій залізниці у центральній частині Харкова.

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У Харкові загинула очільниця Дитячої залізниці / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Що відомо:

РФ вдарила КАБами по Дитячій залізниці у Харкові

Внаслідок удару загинула молода очільниця Дитячої залізниці

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Один з вибухів прогримів прямо біля Дитячої залізниці, де гуляє багато дітей. Внаслідок атаки на місці загинула молода співробітниця. Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Лише два тижні тому жінка очолила заклад. Зе 4 залізничника були поранені, їм надають всю необхідну допомогу. Вони перебувають у стані середньої важкості без загрози життю.

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Раніше повідомлялося про те, що загиблій жінці було 30 років.

Перцовський акцентував на тому, що ворожив КАБ влучив поруч з виробничими приміщеннями та депо "Малої Південної" дитячої залізниці Харкова.

"З безпекових міркувань її не відкриваємо - відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку", - заявив Перцовський.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 6 червня, сталася ракетно-дронова атака РФ на Київ - пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Були зафіксовані пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня - Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранені, три людини загинули - РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.

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