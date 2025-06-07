Ціни злетіли на 13% за тиждень: в Україні різко дорожчає популярний продукт

Сезон продажу "старої" картоплі фактично завершився, пропозиція різко зменшилась, а попит залишається високим.

https://glavred.net/economics/ceny-vzleteli-na-13-za-nedelyu-v-ukraine-rezko-dorozhaet-populyarnyy-produkt-10671458.html Посилання скопійоване

Ціни на картоплю ростуть / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

В Україні рустуть ціни на минулорічну картоплю

Ціна на торішню картоплю зараз коливається від 18 до 28 грн/кг

Вартість картоплі на 13% більша, ніж наприкінці минулого тижня

В Україні зростають ціни на картоплю врожаю минулого року. Причиною подорожчання овоча стало загальне скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Наразі ціна на картоплю минулого врожаю в Україні коливається в межах 18-28 грн за кілограм (приблизно $0,43-0,68/кг). В середньому це на 13% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

відео дня

Експерти проєкту зазначають, що сезон реалізації "старого" овоча фактично завершився, що призвело до різкого скорочення його пропозиції на ринку. Водночас попит на картоплю залишається високим, що посилює тиск на ціни.

Крім цього, наразі минулорічна картопля в Україні продається в середньому на 24% дорожче, ніж у той самий період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Щодо нового врожаю, то картопля вже надійшла в продаж. Її ціна в середньому на 24% вища, ніж у цей же період минулого року.

У мережі АТБ картоплю продають по 39,89 грн/кг, у Varus — по 39,90 грн/кг, а у Сільпо — від 50 грн за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на українському ринку знизились ціни на тепличні огірки через збільшення пропозиції овочів із літніх теплиць. Наразі огірки продають по 30-55 грн/кг ($0,72-1,33), що на 21% дешевше, ніж тиждень тому.

Також в Україні почала зростати ціна на молочну продукцію, зокрема на вершкове масло та сметану, повідомляє портал Мінфін. Найбільше подорожчало вершкове масло: "Селянське" 72,5% — до 117,25 грн за 200 г (було 117,11 грн у травні), а "Яготинське" 73% — до 111,45 грн (було 104,81 грн).

Крім цього, з початком літа українці звертають увагу на сезонні ягоди, проте ціни залишаються високими. Полуниця та черешня трохи дешевшають, а малина залишається дуже дорогою через складність збору, обробки та логістики.

Читайте також:

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред