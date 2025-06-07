Ціни злетіли на 13% за тиждень: в Україні різко дорожчає популярний продукт

Коротко:
- В Україні рустуть ціни на минулорічну картоплю
- Ціна на торішню картоплю зараз коливається від 18 до 28 грн/кг
- Вартість картоплі на 13% більша, ніж наприкінці минулого тижня
В Україні зростають ціни на картоплю врожаю минулого року. Причиною подорожчання овоча стало загальне скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку. Про це повідомили аналітики EastFruit.
Наразі ціна на картоплю минулого врожаю в Україні коливається в межах 18-28 грн за кілограм (приблизно $0,43-0,68/кг). В середньому це на 13% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Експерти проєкту зазначають, що сезон реалізації "старого" овоча фактично завершився, що призвело до різкого скорочення його пропозиції на ринку. Водночас попит на картоплю залишається високим, що посилює тиск на ціни.
Крім цього, наразі минулорічна картопля в Україні продається в середньому на 24% дорожче, ніж у той самий період минулого року.
Щодо нового врожаю, то картопля вже надійшла в продаж. Її ціна в середньому на 24% вища, ніж у цей же період минулого року.
У мережі АТБ картоплю продають по 39,89 грн/кг, у Varus — по 39,90 грн/кг, а у Сільпо — від 50 грн за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на українському ринку знизились ціни на тепличні огірки через збільшення пропозиції овочів із літніх теплиць. Наразі огірки продають по 30-55 грн/кг ($0,72-1,33), що на 21% дешевше, ніж тиждень тому.
Також в Україні почала зростати ціна на молочну продукцію, зокрема на вершкове масло та сметану, повідомляє портал Мінфін. Найбільше подорожчало вершкове масло: "Селянське" 72,5% — до 117,25 грн за 200 г (було 117,11 грн у травні), а "Яготинське" 73% — до 111,45 грн (було 104,81 грн).
Крім цього, з початком літа українці звертають увагу на сезонні ягоди, проте ціни залишаються високими. Полуниця та черешня трохи дешевшають, а малина залишається дуже дорогою через складність збору, обробки та логістики.
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