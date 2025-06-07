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Чи є загроза удару тисячі дронів РФ за ніч: у ЗСУ пояснили, до чого готуватися

Олексій Тесля
7 червня 2025, 13:43
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У РФ наростили темпи виробництва дронів, а також активно використовують імітатори безпілотників.
Ігнатіусе.
Юрій Ігнат попередив про ймовірність збільшення інтенсивності ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Важливе із заяв Ігната:

  • Необхідно готуватися до зростання масштабів російських атак
  • РФ має можливість запуску до 500 безпілотників за ніч

Росія продовжує збільшувати кількість безпілотників, які запускає по українських містах за одну ніч, що вимагає від України посилення заходів із протидії таким атакам, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі телемарафону він прокоментував припущення, що РФ нібито планує запускати до тисячі дронів одночасно, що може означати різке посилення атак, повідомляє РБК-Україна.

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"Дійсно, лунали різні думки - чи буде це пов'язано зі збільшенням кількості "Шахедів", чи їхньою комбінацією з дронами-обманками. Населення не варто надмірно лякати, але готуватися до зростання масштабів атак потрібно - така тенденція дійсно спостерігається", - зазначив Ігнат.

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ за ніч: у ЗСУ пояснили, до чого готуватися
/ Главред

Він пояснив, що в Росії наростили темпи виробництва дронів, але також активно використовують імітатори безпілотників, оскільки випуск ударних апаратів обходиться дорого.

"Противник розширює чисельність атак за рахунок дронів-приманок. Вони теж несуть певну загрозу, хоча й не настільки руйнівні, як ударні "Шахеди". Говорити про тисячу поки що зарано, але ми вже стикаємося з атаками, в яких беруть участь до 500 безпілотників за ніч", - підкреслив представник Повітряних сил.

Він також додав, що Україні необхідно активно розвивати засоби захисту: використовувати системи радіоелектронної боротьби, мобільну ППО ближнього радіусу і нарощувати сили дронової протиповітряної оборони.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше патрульні показали перші хвилини після удару РФ по Києву. Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу, зафіксоване бодікамерою в районі влучання ракети.

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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війна Росії та України Юрій Ігнат атака дронів
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