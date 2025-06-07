Ядерні бомбардувальники РФ у вогні: СБУ показала нове відео операції Павутина

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації, перевищує $7 млрд доларів США.

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Удари по стратегічних бомбардувальниках РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Зафіксовано повний шлях одного з FPV-дронів СБУ з моменту старту

БпЛА безперешкодно залітали на територію військового аеродрому РФ

Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина"."На записі зафіксовано повний шлях одного з FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Біла".

"Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань і безперешкодно залітає на територію аеропорту, з якого вже здіймається дим від раніше уражених літаків", - йдеться в повідомленні СБУ.

відео дня

Як нагадали в СБУ, такі удари було завдано одразу по чотирьох військових аеродромах військово-космічних сил армії РФ: "Оленья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая", де базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації, перевищує $7 млрд доларів США.

/ Главреда

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для спецоперації "Павутина" використовували лише українську зброю, а російські водії вантажівок, які перевозили вантажі, що мали стати платформами для масштабної атаки України на російські військові літаки, робили це ні про що не підозрюючи.

Дивіться відео - удари по стратегічних літаках РФ:

/ Скріншот

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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