F-16 міг збити російський Су-35 ракетою з першого пуску – Defense Express

У мережі з'являлися фото, де F-16 помічений в українському небі з однією ракетою AIM-120C AMRAAM.

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F-16 міг збити літак РФ/ Колаж: Главред, фото: ОП, uk.wikipedia.org

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Російський винищувач перебував на невеликій відстані від українського кордону

Реалістичним сценарієм виглядає участь винищувача F-16

Спостереження за обстановкою на місці нещодавнього знищення російського Су-35 здійснювалося за допомогою розвідувального безпілотника, що може свідчити про те, що російський винищувач перебував на невеликій відстані від українського кордону.

Якщо розглядати варіант застосування винищувальної авіації, то малоймовірним залишається використання французького Mirage 2000-5, пише видання Defense Express.

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Серед ракет "повітря-повітря" найбільш далекобійною є MICA з радіолокаційною або інфрачервоною системою наведення. Однак її радіус дії становить близько 60-80 кілометрів, що робить такий варіант занадто ризикованим.

Більш реалістичним сценарієм виглядає участь винищувача F-16. Тим паче, раніше в мережі з'являлися фото, де такий літак помічений в українському небі з однією ракетою AIM-120C AMRAAM на підвісці замість двох - що може вказувати на фактичний запуск ракети і виконання бойового завдання з перехоплення повітряної цілі.

/ Главред

Втім, не виключається і повернення до тактики з "бродячим Patriot", яка раніше вже демонструвала ефективність і залишається цілком можливою в цьому випадку.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35. У результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили три російські літаки. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на Східному напрямку українські бійці успішно знищили три російські літаки.

Як повідомляв Главред, у Луганській області, українські військові збили російський літак Су-34.

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