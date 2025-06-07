Є жертва і багато поранених: РФ вдарила просто по центру Харкова

Унаслідок атаки постраждала дитяча залізниця, де завжди багато батьків із дітьми.

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РФ вдарила КАБами по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС (ілюстративне фото)

Що відомо:

РФ атакувала Харків КАБами

Унаслідок атаки є загибла людина та постраждалі

Унаслідок атаки пошкоджено дитячу залізницю

Російські окупанти вдруге за день атакували Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили КАБами просто по центру міста. "Прильоти" були зафіксовані в Шевченківському районі міста.

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"Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених", - написав Терехов.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 осіб. Їм надають усю необхідну допомогу.

У Шевченківському районі міста було пошкоджено будівлю дитячої залізниці.

У Київському районі Харкова було влучання в приватний житловий будинок.

"На місці влучень працюють екстрені служби та медики", - написав Синєгубов.

Згодом Терехов уточнив, що кількість поранених значно зросла.

"На цю хвилину одна людина загинула, ще 10 поранені внаслідок удару по Шевченківському району", - написав він.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 6 червня, сталася ракетно-дронова атака РФ на Київ - пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Були зафіксовані пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня - Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранені, три людини загинули - РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.

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