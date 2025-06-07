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Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт

Олексій Тесля
7 червня 2025, 12:33
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Ракета вже надходить у серійне виробництво, проте точні обсяги випуску поки що не називаються.
нептун
Українська балістична ракета пройшла випробування / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

Головне:

  • У середині травня було проведено вкрай успішне бойове випробування
  • Боєголовка української ракети важить понад 400 кг

Перша українська балістична ракета успішно подолала значну відстань і вразила російський командний пункт, повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Бойове застосування ракети відбулося в середині травня, наголосив він в інтерв'ю "Еспресо".

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За його словами, розробка нової зброї розпочалася ще в травні 2022 року, проте на ранньому етапі реалізація проєкту з боку Міністерства стратегічної промисловості йшла мляво. Переломним моментом стали успішні випробування в липні того ж року, після чого президент Володимир Зеленський заявив про перспективи завершення вітчизняної ракетної програми.

Бадрак зазначив, що з липня 2024 року керівництво проєктом було організовано більш ефективно завдяки призначенню профільного заступника міністра оборони та створенню відповідного відомства.

"За наявною в мене інформацією, у середині травня було проведено вкрай успішне бойове випробування: ракета подолала майже 300 км і знищила ворожий командний пункт. Ця подія вкрай важлива, оскільки йдеться про реальне бойове застосування", - пояснив експерт.

Потужна українська балістична ракета підірвала КП росіян за 300 км – експерт
/ Главред

Він також додав, що ракета вже надходить у серійне виробництво. Точні обсяги випуску поки не називаються, але очікується значне нарощування темпів.

"Боєголовка цієї ракети важить понад 400 кг, що робить її надзвичайно потужною зброєю. Для порівняння, маса бойової частини нової американської балістичної ракети становить лише 91 кг. Це говорить про високу руйнівну силу нашого виробу. Головне зараз - швидко і грамотно масштабувати виробництво", - підсумував Бадрак.

Раніше повідомлялося про те, що на Крим можуть полетіти українські балістичні ракети. Дрони можуть стати не єдиним озброєнням, яке ЗСУ застосовуватимуть для атак на об'єкти РФ у Криму.

У матеріалі Главреда "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нову зброю для ЗСУ Паляниця доставить у російську столицю з Харкова і Сум.

Нагадаємо, що через політичні обмеження в застосуванні західного озброєння вглиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

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Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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балістичні ракети Валентин Бадрак
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