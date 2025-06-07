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РФ заявила про зрив обміну полоненими і тілами - в Україні прояснили ситуацію

Руслана Заклінська
7 червня 2025, 15:30
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РФ нібито доставила 1212 тіл українських військових і передала список із 640 військовополонених.
РФ заявила про зрив обміну полоненими і тілами - в Україні прояснили ситуацію
РФ звинуватила Україну у зриві обміну полоненими / Колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, t.me/vr_medinskiy

Головне:

  • У РФ заявили, що Україна нібито перенесла обмін полоненими та приймання тіл загиблих
  • У Києві звинувачення назвали фейком
  • Координаційний штаб спростував заяви РФ

У суботу, 7 червня, помічник президента РФ та один з представників переговорної групи Кремля Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін полоненими та приймання тіл загиблих військовослужбовців на невизначений термін. У Києві такі заяви розцінюють як спробу чинити політичний і психологічний тиск на українських переговірників. Про це повідомило джерело РБК-Україна та Мединський у Telegram.

За словами Мединського, російська сторона напередодні нібито доставила в район обміну 1212 тіл загиблих українських військових. Він також стверджує, що решта тіл з 6000 вже начебто в дорозі.

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Крім того, Росія, за його словами, передала українській стороні перший список з 640 військовополонених для початку процесу обміну. Серед них є поранені, важкохворі і молоді люди.

"Однак, українська сторона несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими", - сказав Мединський.

Відповідь України

Водночас українська сторона спростувала ці звинувачення. Джерело РБК-Україна назвало її черговим фейком з боку РФ.

"По-перше, ніякої репатріації вчора не відбулось, росіяни розповсюджують фейки. По-друге, вони намагаються тиснути на переговорну групу. Обмін готується, а будь-які подробиці можуть дуже сильно вплинути на це. Це чутливе питання", - розповів співрозмовник видання.

Міністерство оборони України закликало Росію не створювати штучних перепон і не робити брехливих заяв, щоб уникнути повернення українських полонених і тіл загиблих. У Стамбулі Росія дала чітку обіцянку почати обмін полоненими за категоріями (важкопоранені, поранені, народжені після 2000 року) і поетапну репатріацію тіл загиблих.

"Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи. Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій", - йдеться у заяві.

Водночас Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, заяви російської сторони не відповідають дійсності як щодо обміну полоненими, так і щодо репатріації тіл загиблих військовослужбовців. Протягом останнього тижня обидві сторони працювали у двох напрямках — над репатріацією тіл та підготовкою до обміну полоненими.

"Щодо обміну полонених — Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою "всіх на всіх", а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони", - пояснили у КШППВ.

Координаційний штаб підкреслив, що домовленості щодо репатріації тіл були досягнуті. Але дата проведення репатріації не була узгоджена. Замість спільних дій РФ вдалася до односторонніх кроків, які не були погоджені в рамках спільного процесу.

"Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні", - додали у Коордштабі.

Обмін полоненими - новини за темою

Як повідомляв Главред, 2 червня 2025 року в Стамбулі за посередництва Туреччини пройшов другий раунд прямих переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони обговорили обмін за принципом "всіх на всіх", передусім щодо поранених, важкохворих і молодих солдатів. Також домовились про повернення тіл 6 тисяч загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 2 червня повідомив, що Україна та Росія погодилися на обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000", з можливістю додаткового обміну "200 на 200". За його словами, сторони мають обмінятися списками вже цього тижня.

Згодом Зеленський розповів, що вже 7–8 червня може відбутися новий обмін полоненими між Україною та РФ. Планують повернути 500 українських військових. Також готується репатріація тіл загиблих — РФ ідентифікувала лише 15–20% тіл, які має.

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Хто такий Володимир Мединський?

Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.

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