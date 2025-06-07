Похолодання накриє Україну: коли температура різко знизиться

Скоро температура повітря стане суттєво нижчою.

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Погода в Україні - похолодання з дощами і грозами накриє нашу державу/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні упродовж наступного тижня

Коли в Україні знизиться температура повітря

Погода в Україні скоро стане суттєво холоднішою. Після нинішніх спекотних вихідних (7-8 червня) відбудеться помітне зниження температури повітря.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, повідомляють Факти ICTV. За її словами, спека протримається у нашій державі всього кілька днів.

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"Ця спека протримається протягом двох, максимум трьох діб у більшості західних і північних областей. А от у південних і східних регіонах – до понеділка-вівторка включно", – сказала Птуха.

Синоптична ситуація почне змінюватися з понеділка, 9 червня. Тоді в нашу державу почне надходити атмосферний фронт із північного заходу, який принесе з собою короткочасні дощі та грози, особливо в західних, північних і частково центральних областях.

"Температура знизиться, у деяких регіонах навіть на 10 градусів. У понеділок максимуми будуть у межах +21…+27 градусів, а місцями навіть нижчі – через хмарність, опади й вітер", – попередила Птуха.

До вівторка атмосферний фронт досягне південного сходу, й там також очікується зниження температури.

З середи до п’ятниці температура по країні буде вдень: +21…+27 градусів (на півдні – до +30), вночі +12…+17 градусів.

Погода в Україні 9 червня/ meteoprog

Погода в Україні 10 червня/ meteoprog

Погода в Києві наступного тижня

У столиці України після спеки, яка пануватиме у вихідні, з понеділка прийде зниження температури.

"Атмосферний фронт прийде до Києва вже 9 червня, переважно у другій половині дня. У понеділок ще буде до +25 градусів, але вже очікуються дощі, локальні грози", – сказала Птуха.

У вівторок-середу температура в Києві опуститься до +19…+21 градусів вдень та +12…+14 вночі.

З четверга стовпчики термометрів знову поповзуть угору до +24…+25. Опади будуть лише локальними й короткочасними, переважно в першій половині тижня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Птуха/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде спека +37 і грозові зливи з градом – Україну накриває небезпечна погода. У деяких областях буде неймовірно спекотна погода, а частину регіонів накриють грозові зливи й град і будуть шквалисті пориви вітру.

Також раніше повідомлялося, коли в Україні різко знизиться температура – стала відома дата похолодання. Після спеки в Україні суттєво знизиться температура повітря – синоптикиня сказала, коли це станеться.

Нагадаємо, в Україні раптово зміниться погода – від пекельних +34 до прохолодних +15. Погода в Україні 7 червня місцями буде дощовою та грозовою.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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