Похолодання накриє Україну: коли температура різко знизиться

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні упродовж наступного тижня
- Коли в Україні знизиться температура повітря
Погода в Україні скоро стане суттєво холоднішою. Після нинішніх спекотних вихідних (7-8 червня) відбудеться помітне зниження температури повітря.
Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, повідомляють Факти ICTV. За її словами, спека протримається у нашій державі всього кілька днів.
"Ця спека протримається протягом двох, максимум трьох діб у більшості західних і північних областей. А от у південних і східних регіонах – до понеділка-вівторка включно", – сказала Птуха.
Синоптична ситуація почне змінюватися з понеділка, 9 червня. Тоді в нашу державу почне надходити атмосферний фронт із північного заходу, який принесе з собою короткочасні дощі та грози, особливо в західних, північних і частково центральних областях.
"Температура знизиться, у деяких регіонах навіть на 10 градусів. У понеділок максимуми будуть у межах +21…+27 градусів, а місцями навіть нижчі – через хмарність, опади й вітер", – попередила Птуха.
До вівторка атмосферний фронт досягне південного сходу, й там також очікується зниження температури.
З середи до п’ятниці температура по країні буде вдень: +21…+27 градусів (на півдні – до +30), вночі +12…+17 градусів.
Погода в Києві наступного тижня
У столиці України після спеки, яка пануватиме у вихідні, з понеділка прийде зниження температури.
"Атмосферний фронт прийде до Києва вже 9 червня, переважно у другій половині дня. У понеділок ще буде до +25 градусів, але вже очікуються дощі, локальні грози", – сказала Птуха.
У вівторок-середу температура в Києві опуститься до +19…+21 градусів вдень та +12…+14 вночі.
З четверга стовпчики термометрів знову поповзуть угору до +24…+25. Опади будуть лише локальними й короткочасними, переважно в першій половині тижня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, буде спека +37 і грозові зливи з градом – Україну накриває небезпечна погода. У деяких областях буде неймовірно спекотна погода, а частину регіонів накриють грозові зливи й град і будуть шквалисті пориви вітру.
Також раніше повідомлялося, коли в Україні різко знизиться температура – стала відома дата похолодання. Після спеки в Україні суттєво знизиться температура повітря – синоптикиня сказала, коли це станеться.
Нагадаємо, в Україні раптово зміниться погода – від пекельних +34 до прохолодних +15. Погода в Україні 7 червня місцями буде дощовою та грозовою.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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